ずっと真夜中でいいのに。大阪・関西万博で初のアーティスト自主制作ライブ開催 最大規模の動員＆アジアツアーを発表
ずっと真夜中でいいのに。が2日、大阪・関西万博会場内のEXPOアリーナ『Matsuri』にて、特別公演『オモテEXPO 2025「名巧は愚なるが如し」』を開催。大阪・関西万博で初となるアーティスト自主制作による無料ライブとして実施された同公演は、抽選応募が殺到する“プレミアチケット”となり、会場は満員に。会場外には音漏れを聴こうと多くのファンも集まり、同会場で開催されたライブのなかでも最大規模の動員となった。
同公演は、今年3月から全国12万人を動員した、“ウラの万博”をテーマとしたアリーナツアー『永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」』を“本物のオモテ舞台”で復活させたもの。
ライブの終盤では特報として、日本＆アジアツアー『ZUTOMAYO INTENSE II』の開催がサプライズ発表された。ずっと真夜中でいいのに。が海外でライブを行うのは、昨年に台北、上海、香港、ソウルで実施した『ZUTOMAYO INTENSE』以来2度目。今回は日本武道館での2Daysを皮切りに、バンコクなど新たな都市を含む、日本とアジアの9都市での公演が予定されている。
国外の公演は増える可能性もあり、詳細は後日、公式サイトで発表される。
■JAPAN ＆ ASIA TOUR『ZUTOMAYO INTENSE II』公演スケジュール
2026年2月28日（土）、3月1日（日） 東京・日本武道館
2026年3月14日（土） ソウル・KOREA UNIVERSITY TIGER DOME
2026年3月28日（土） 上海（会場後日発表）
2026年4月4日（土）、4月5日（日） 神奈川・横浜アリーナ
2026年4月17日（金） ブオナ・ビスタ・The Star Theatre
2026年4月24日（金）、4月25日（土） 大阪・大阪城ホール
2026年5月2日（土） バンコク・Union Hall
2026年5月16日（土） 台北（会場後日発表）
2026年6月2日（火）、6月3日（水） 神奈川・Kアリーナ横浜
