　お笑いコンビの爆笑問題・田中裕二（60）の妻でタレントの山口もえ（48）が1日、自身のインスタグラムを更新。野菜たっぷりな家庭料理を公開した。

【写真】「美味しそうだなぁ」山口もえ手作りの“ヘルシー”なお弁当のおかず

　山口は「さてさて今日から９月　さっそく夜なべをしてお弁当のおかず作りを　まだやらなくてはならないことがあるのですがもう余力なし。笑　撃沈30秒前…」とつづり、夜に作ったというきんぴらごぼう、にんじんとツナ、かぼちゃの煮物を披露。野菜をたくさん使った“ヘルシー”なおかずとなっている。

　手作りおかずにファンからは「美味しそうだなぁ」「もえちゃんのお弁当のおかずはいつも優しくて心がホッとするね　やっぱり手作りは大変だけど最高だね」「健康になりそう」などのコメントが寄せられていた。

　山口は、2015年に田中と再婚。前夫との間に長女＆長男がおり、再婚後の17年に田中との間に第3子となる次女が誕生している。