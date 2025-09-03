山口もえ、“ヘルシー”な手作り弁当のおかずを披露「美味しそうだなぁ」「健康になりそう」
お笑いコンビの爆笑問題・田中裕二（60）の妻でタレントの山口もえ（48）が1日、自身のインスタグラムを更新。野菜たっぷりな家庭料理を公開した。
【写真】「美味しそうだなぁ」山口もえ手作りの“ヘルシー”なお弁当のおかず
山口は「さてさて今日から９月 さっそく夜なべをしてお弁当のおかず作りを まだやらなくてはならないことがあるのですがもう余力なし。笑 撃沈30秒前…」とつづり、夜に作ったというきんぴらごぼう、にんじんとツナ、かぼちゃの煮物を披露。野菜をたくさん使った“ヘルシー”なおかずとなっている。
手作りおかずにファンからは「美味しそうだなぁ」「もえちゃんのお弁当のおかずはいつも優しくて心がホッとするね やっぱり手作りは大変だけど最高だね」「健康になりそう」などのコメントが寄せられていた。
山口は、2015年に田中と再婚。前夫との間に長女＆長男がおり、再婚後の17年に田中との間に第3子となる次女が誕生している。
