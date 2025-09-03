南キャン山里亮太、妻・蒼井優からの一言に驚き プロポーズ秘話告白
【モデルプレス＝2025/09/03】お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が9月2日放送の日本テレビ系バラエティ番組『ザ！世界仰天ニュース』（毎週火曜よる9時〜）に出演。妻で女優の蒼井優へのプロポーズエピソードを明かした。
【写真】蒼井優、山里亮太の言葉に涙目
スタジオトークでプロポーズエピソードを聞かれた山里は「ちょうど僕の家にいたんですよ」と状況を説明し「それで僕が仕事に出なきゃいけなくなった時に家の合鍵を渡さなきゃいけなくなって、その時に『深い意味じゃなくてこの合鍵渡していいですか？』って言ったら、向こう（蒼井）が『いや深い意味でいいですよ』って言って…」と明かすと共演者は驚いたリアクションを見せた。
山里は「『えっ！』ってなって」とその時の状況を振り返り、蒼井から「『結婚します？』って…」と聞かれたことを回顧。そして、蒼井からの提案に「『じゃあ結婚しましょうよ』って」と返事をしたことを打ち明けた。このエピソードを受け、共演者でモデルの堀田茜から「向こうからのプロポーズだったってことですか？」と確認されると山里は「そういうことだよねぇ」と急に遠くの方向を見つめ出し、スタジオは笑いに包まれていた。
山里と蒼井は、2019年4月に交際をスタートし、同年6月、交際期間わずか2か月で結婚。2022年8月10日深夜のTBSラジオ「山里亮太の不毛な議論」（毎週水曜25時〜）にて、山里は第1子となる長女が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】蒼井優、山里亮太の言葉に涙目
◆山里亮太、妻・蒼井優のプロポーズ秘話告白
スタジオトークでプロポーズエピソードを聞かれた山里は「ちょうど僕の家にいたんですよ」と状況を説明し「それで僕が仕事に出なきゃいけなくなった時に家の合鍵を渡さなきゃいけなくなって、その時に『深い意味じゃなくてこの合鍵渡していいですか？』って言ったら、向こう（蒼井）が『いや深い意味でいいですよ』って言って…」と明かすと共演者は驚いたリアクションを見せた。
山里と蒼井は、2019年4月に交際をスタートし、同年6月、交際期間わずか2か月で結婚。2022年8月10日深夜のTBSラジオ「山里亮太の不毛な議論」（毎週水曜25時〜）にて、山里は第1子となる長女が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】