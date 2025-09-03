矢田亜希子、眼鏡＆ノースリーブコーデで雰囲気一変「私服可愛い」「素敵な笑顔」の声
【モデルプレス＝2025/09/03】女優の矢田亜希子が2日、自身のInstagramを更新。眼鏡をかけたカジュアルな私服姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】矢田亜希子、完璧スタイル輝くノースリーブ姿
矢田は「はちぷぷ〜〜〜」「やっと買えた」と、中国発の話題のキャラクター「HACIPUPU（ハチププ）」のアイテムを手に満面の笑顔を見せたショットを公開。ベージュのキャップに眼鏡、オフホワイトのノースリーブニットを合わせ、普段と雰囲気を変えた大人カジュアルコーディネートを披露している。
この投稿に、ファンからは「私服可愛い」「素敵な笑顔」「眼鏡似合ってる」「素敵」「美しい」「買えてよかったね」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆矢田亜希子、眼鏡＆ノースリーブの大人カジュアルスタイル
