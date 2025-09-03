柴犬・はちくんが初盆の夜に不思議体験!? なぜか、おじいちゃんの仏壇をじっと見つめて…
表情豊かで愛らしい柴犬のはちくんを主人公に、青森県での何気ない日常を切り取った映像が人気のYouTubeチャンネル「よりめのはちくん。」。毎日20時に更新されている動画は“素材のよさ”を活かしたシンプルな編集で、肩肘張らずにゆるく楽しめると好評！2025年9月現在で、チャンネル登録者数はなんと28万人以上を誇っている。そんな「はちくん」がパパさんの実家にお泊まりした際、夜に不思議な体験をしたのだとか…。そこで、その日の様子をチャンネルを運営するママさんに聞いてみた！
【写真】仏壇をじっと見つめるはちくん。おじいちゃんの姿を感じるのだろうか？
-- 先日、パパさんのお父様が亡くなられたとのことですが、はちくんはその状況を理解していますか？
【はちくんママ】はっきり理解できているかは、まだわからないですね。義父が入院する少し前に会ったきりで、亡くなったあと、葬儀前に自宅にいた際にも会っていないので…。でも、最近は何かを感じ取っているような素振りも多く、「いつもならこんな行動しないのに…」と思うことがよく見られます。
-- 動画で、はちくんがパパさんのご実家にお泊まりしていましたが、ご実家にはよく行かれていますか？また、お泊まりも慣れているのでしょうか？
【はちくんママ】実家にはよく行っていましたし、たまに泊まることもありました。また、今のはち家を建てる前、半年ほど実家に住ませてもらっていたので、泊まること自体は慣れていると思います。おじいちゃんが入院してからは特に行く頻度が多くなっていましたね。
-- 実家にいる間、はちくんはママさんや親戚の方にくっついていました。人がいっぱいで落ち着かなかったのでしょうか？
【はちくんママ】はちも知っている人たちばかりですが、人が多い場所は落ち着かないみたいですね。特に、まだ小さい甥っ子につかまれないように逃げていました(笑)。はちは人に慣れるのに時間がかかるタイプで、甥っ子にも少しずつ慣らしている状態ですが、大人と違って子どもは予測不可能な動きをするところが難しいですね。
-- 夜、はちくんがおじいちゃんの仏壇の前に静かに座っていました。何かを見ていたのでしょうか？
【はちくんママ】パパは「おやつを狙っていたのかも…」と考えていたみたいですが、おやつではなく仏壇をしっかり見ていたと感じたので、私はおじいちゃんを見ていたんじゃないかなと思っています。普段、こういう行動は全く見られないですし、葬儀後というまだまだ非現実的な状態から抜けていないことを考えるとそうなのかな、と。四十九日まではまだ日にちがあるので、はちを通しておじいちゃんにまた会いたいとパパは願っているようです。
-- ありがとうございました！
取材協力：よりめのはちくん。( https://www.youtube.com/channel/UCMMhK-o0Txrl_a7ta4YvuQQ )
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
