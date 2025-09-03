¡ÈÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¢¥À¥ë¥È¥µ¥¤¥È¡É¤Ç¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®µ¿¤¤¡¡ÇÛ¿®²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤È½Ð±é¼Ô¤éÃË½÷4¿ÍÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
À¤³¦ºÇÂçµé¤È¤¤¤ï¤ì¤ë³¤³°¤Î¥¢¥À¥ë¥È¥µ¥¤¥È¤Ç¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤òÀ¸ÇÛ¿®¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ÎÃË¤È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿½÷3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡¦ËÌÀîÍº´ðÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤È½Ð±é¼Ô¤Î½÷3¿Í¤Ç¤¹¡£
ËÌÀîÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ïº£Ç¯3·î¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅÔÆâ¤äºë¶Ì¸©Æâ¤Ç¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò³¤³°¤Î¥¢¥À¥ë¥È¥µ¥¤¥È¡Ö¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤·¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¿Í¤Ë»ëÄ°¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¶È¼Ô¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
ËÌÀîÍÆµ¿¼Ô¤ÏSNS¤Ç¡ÖºÇÂç80%¤ÎÊó½·¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤¿¤¤¡¢180¿Í°Ê¾å¤ÎÇÛ¿®¼Ô¤ò½¸¤á¡¢ÇÛ¿®ÍÑ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤äµ¡ºà¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÀîÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯È¾¤Ë¤ª¤è¤½1²¯8000Ëü±ß¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
