東京五輪での大号泣に久保建英「自分としても珍しかったなと…」メキシコとの因縁重なる再戦へ
涙に暮れた東京五輪から4年、日本代表MF久保建英(ソシエダ)が今月6日、アメリカ遠征でメキシコとの運命的な再戦を迎える。「(グループリーグで)勝っていた相手に負けて、それも大事なほうの試合で負けたというのはすごく記憶に残っている苦い思い出」。北中米W杯を9か月後に控えた重要な一戦に「今度は勝って終わりたい」と意気込んだ。
2021年8月6日の東京五輪3位決定戦のメキシコ戦、53年ぶりのメダル獲得を目指して臨んだ日本代表は1-3で敗れ、4位に終わった。その試合にフル出場していた久保は試合後、ピッチ上で人目をはばからずに大粒の涙を流していた。
「1位以外はビリみたいな感覚でやってきた僕が、3位で負けたことであんなに感情に出てしまうというのは珍しかったなと個人的にも振り返って思う。これから先もないんじゃないかなと思うし、自分としても珍しかったなと思う」(久保)
サッカー人生でも最大級の悔しさを感じた一戦。「もうちょっと何かができたんじゃないかなというのが個人だけじゃなくチームとしてもある。(準決勝で)スペインに負けてしまって、あそこで燃え尽きてしまったというのがあったんじゃないかなと思う」と冷静な反省を口にしつつも、その屈辱は記憶に強く残っていた。
さらに久保にはメキシコにもう一つ因縁がある。「相手の監督だったり、スタッフにも知り合いがいるので再会も含めて楽しみにしています」。メキシコを率いるのは元日本代表監督のハビエル・アギーレ氏。久保にとっては22年春、当時所属していたマジョルカをシーズン途中から率いていた指揮官だ。
久保は21-22年、ラ・リーガでのキャリアで最も少ない28試合の出場にとどまっていたが、アギーレ監督の就任後に出場機会が激減していた。3年前を振り返った久保は「あの時に使ってくれれば良かっただけの話なんですけど」と悔しさをにじませつつ、「正直あまりいい思い出はない」と率直な心境を吐露。「公式戦でもないので個人的にリベンジしたいとかはないですけど、いい選手になったよというのを見せられたら」と静かに闘志を燃やした。
(取材・文 竹内達也)
