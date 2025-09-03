FRUITS ZIPPERが、10月15日（水）にリリースする4thシングルCD「はちゃめちゃわちゃライフ！ / JAM」のアートワークを公開した。

◆FRUITS ZIPPER 画像

今作は両A面シングルとなっており、表題曲のうち「はちゃめちゃわちゃライフ！」はTVアニメ『クレヨンしんちゃん』（毎週土曜午後4:30〜5:00 テレビ朝日系）の新主題歌に決定しており10月4日（土）よりオンエアされる。

▲クレヨンしんちゃん × FRUITS ZIPPER盤

▲初回限定盤

▲通常盤

初回限定盤、通常盤にはパステルカラーの広場“KAWAII SQUARE Harajuku”に集まるメンバーたちが、クレヨンしんちゃん × FRUITS ZIPPER盤では、子供になったメンバーが、クレヨンしんちゃんと共にSQUAREに集まる様子が描かれた。

その他、もう一つの表題曲に「JAM」、カップリング収録曲として「好き、お願い」が全形態に収録されるほか、初回限定盤には3周年記念ライブ＜FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超めでたいライブ -さん-＞にて収録された「ぴゅあいんざわーるど」のライブ音源が、クレヨンしんちゃん × FRUITS ZIPPER盤には「はちゃめちゃわちゃライフ！」のTV size音源が収録される。

FRUITS ZIPPERは現在、4thシングルCDのリリースイベントを全国で開催中。2026年2月には初の東京ドーム公演を行うことが決定している。

4thシングルCD「はちゃめちゃわちゃライフ！ / JAM」

2025年10月15日（水）発売 ■初回限定盤 3,000円（税込）KLF_10021

01 はちゃめちゃわちゃライフ！

02 JAM

03 好き、お願い

04 ぴゅあいんざわーるど (Live from FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超めでたいライブ -さん-) ■クレヨンしんちゃん × FRUITS ZIPPER盤 1,800円（税込）KLF_10022

01 はちゃめちゃわちゃライフ！

02 JAM

03 好き、お願い

04 はちゃめちゃわちゃライフ！ -TV size- ■通常盤 1,200円（税込）KLF_10023

01 はちゃめちゃわちゃライフ！

02 JAM

03 好き、お願い 予約はこちら：https://lnk.to/FZ_4thSG_CD

詳細はこちら：https://fruitszipper.asobisystem.com/news/detail/52944

＜FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026＞

2026年2月1日（日）東京都 東京ドーム

時間：開場 15:00 / 開演 17:30 特設サイト

https://fruitszipper.asobisystem.com/feature/special_live_2026

