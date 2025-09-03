東京スカパラダイスオーケストラのニューシングル「Action (VS. 稲葉浩志)」のMVが本日3日（水）20時にプレミア公開される。これにむけ、ティザー映像第3弾が公開された。

◆ティザー映像

先週8月25日（月）に日本中を巻き込んだ全国70局以上でのオンエアゲリラ解禁や、先日8月31日（日）に開催された＜SWEET LOVE SHOWER 2025＞でのスカパラの出演ステージにおいて稲葉浩志がシークレットゲストとして出演するなど、本楽曲はリリース前から様々な話題を呼んでいる。

公開されたティザー映像第3弾では稲葉浩志の歌唱シーンが初公開となっており、わずか10秒ほどの映像ながらも本編の公開に向け、熱気と迫力が一気に高まる内容となっている。

なお、MVプレミア公開にはスカパラメンバーもチャットで参加するとのことだ。このMVは、本日9月3日（水）リリースのシングル「Action (VS. 稲葉浩志)」の【CD+Blu-ray盤】に収録されている。