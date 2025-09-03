スカパラ、「Action (VS. 稲葉浩志)」MVプレミア公開に先駆けティザー映像第3弾公開
東京スカパラダイスオーケストラのニューシングル「Action (VS. 稲葉浩志)」のMVが本日3日（水）20時にプレミア公開される。これにむけ、ティザー映像第3弾が公開された。
先週8月25日（月）に日本中を巻き込んだ全国70局以上でのオンエアゲリラ解禁や、先日8月31日（日）に開催された＜SWEET LOVE SHOWER 2025＞でのスカパラの出演ステージにおいて稲葉浩志がシークレットゲストとして出演するなど、本楽曲はリリース前から様々な話題を呼んでいる。
公開されたティザー映像第3弾では稲葉浩志の歌唱シーンが初公開となっており、わずか10秒ほどの映像ながらも本編の公開に向け、熱気と迫力が一気に高まる内容となっている。
なお、MVプレミア公開にはスカパラメンバーもチャットで参加するとのことだ。このMVは、本日9月3日（水）リリースのシングル「Action (VS. 稲葉浩志)」の【CD+Blu-ray盤】に収録されている。
◾️「Action (VS. 稲葉浩志)」
2025年9月3日（水）発売
Pre-add/Pre-save：https://tokyoska.lnk.to/Action
予約：https://tokyoska.lnk.to/20250903SG
[CD＋Blu-ray盤]
価格：￥1,950（税込）品番： CTCR-40415/B
[CD only盤]
価格：￥1,050（税込）品番：CTCR-40416
-CD-
01. Action (VS. 稲葉浩志)
02. タイムカプセル (VS. 稲葉浩志)
- Blu-ray -
01. Action (VS. 稲葉浩志) -Music Video-
◆店舗別購入者特典情報
・FC PARADISE：アクリルスマホスタンド（ミニサイズ）
・TOWER RECORDS：A4クリアファイル
・ローソンHMV：缶バッジ
・TSUTAYA RECORDS：アクリルコースター
・Amazon.co.jp：ステッカー
・セブンネットショッピング：アンブレラマーカー
・楽天ブックス：ポストカード
・新星堂 WonderGOO：マグネット
・OTHER SHOP(応援店)：丸型クリアうちわ