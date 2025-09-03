サラー、エキティケら新戦力との連係は「まだつかめていない」と認めつつ「すぐに噛み合うようになる」
リバプールのエジプト代表FWモハメド・サラーは、新攻撃陣がうまく噛み合うにはしばらく時間が必要だと考えているようだ。英『ミラー』が伝えた。
昨季プレミアリーグを制したリバプールだが、特に攻撃陣では大きな変化があった。FWルイス・ディアスとFWダルウィン・ヌニェスが移籍し、ディオゴ・ジョタ氏が交通事故で急逝。代わって、FWウーゴ・エキティケ、MFフロリアン・ビルツが加入し、移籍期間最終日にはニューカッスルからFWアレクサンデル・イサクが加わった。
プレミアリーグ開幕3連勝を飾ったものの、サラーは「まだ連係がつかめていない」と語り、ともにピッチに立ったエキティケ、ビルツらと同じペースでプレーできていないことを認めた。
「ダルウィンやルチョ(L・ディアス)、ディオゴに関してはどこに動き出せばいいか分かっていたし、彼らのプレースタイルはよく理解していたけど、ウーゴに関してはまだ新しい選手なんだ」
「時にはボールを足下にほしいときもあるし、スペースで受けたいときもある。トレーニングや映像を見て、理解しようとしている。(アルネ・スロット)監督も教えてくれているので、すぐに噛み合うようになると思うし、それが自分のプレーの成長にもつながると思う」
昨季プレミアリーグを制したリバプールだが、特に攻撃陣では大きな変化があった。FWルイス・ディアスとFWダルウィン・ヌニェスが移籍し、ディオゴ・ジョタ氏が交通事故で急逝。代わって、FWウーゴ・エキティケ、MFフロリアン・ビルツが加入し、移籍期間最終日にはニューカッスルからFWアレクサンデル・イサクが加わった。
「ダルウィンやルチョ(L・ディアス)、ディオゴに関してはどこに動き出せばいいか分かっていたし、彼らのプレースタイルはよく理解していたけど、ウーゴに関してはまだ新しい選手なんだ」
「時にはボールを足下にほしいときもあるし、スペースで受けたいときもある。トレーニングや映像を見て、理解しようとしている。(アルネ・スロット)監督も教えてくれているので、すぐに噛み合うようになると思うし、それが自分のプレーの成長にもつながると思う」