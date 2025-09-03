しまむらにスヌーピーデザインの“もふもふポーチ付き”バッグ2970円、ニットトート1969円など全5種が登場！
コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」としまむらのコラボレーション最新作が、2025年9月3日(水)より発売される。今回はバッグ4種類とパスケース1種類の全5アイテムがラインナップ。人気のコラボシリーズだけに争奪戦は必至だ。
【写真】しまむらのスヌーピーデザイン新作バッグをすべて見る
■スヌーピーポーチ付きで2970円！高機能バッグシリーズ
もふもふのスヌーピーフェイスポーチが付いた「ナイロンショルダー」(2970円)は、ブラックとダークグレーの2色展開で、シックな色合いが大人女子にぴったり。バッグ本体の前面には、スヌーピーとウッドストックの刺しゅうがさりげなくあしらわれていて、主張しすぎない上品なデザインに仕上がっている。
内装にもこだわりが詰まっていて、スヌーピーの総柄裏地がとにかくかわいい。バッグを開ける度にテンションが上がること間違いなし。ポケットも豊富に配置されているので、スマホや財布、コスメなど、荷物が多い日でも整理整頓しやすい設計になっている。
同じくブラック＆グレーのベーシックカラーの「ナイロン2WAY」(2970円)は、その日の気分やコーディネートに合わせて使い分けられる優秀アイテム。トートバッグとして使えば、仕事や買い物にぴったり。ショルダーストラップを付ければ、両手が空くので子どもとの外出時やアクティブなおでかけに重宝する。
こちらも内装はスヌーピー総柄で、もふもふスヌーピーのフェイスポーチが付属している。サイズは縦21×横33×マチ11センチと、デイリーユースにちょうどいい大きさ。
■バイカラーがおしゃれ！1969円のニットバッグシリーズ
「ニットバケツ手提げ」(1969円)は、バイカラーデザインがとってもおしゃれ。ホワイトは、スヌーピーがウッドストックをハグしている愛らしいデザイン。ブルーは、サングラスをかけたジョー・クールのクールな表情が魅力的だ。縦25×横24×マチ11センチのコンパクトサイズで、ちょっとしたおでかけやランチバッグとしても活躍しそう。
「ニットスクエア手提げ」(1969円)は、ベージュにはおすわりポーズのスヌーピー、グレーにはサパータイム(夕食時間)のスヌーピーがデザインされている。
縦23×横28×マチ13センチとバケツ型より少し横長で、書類やタブレットも入れやすいサイズ感。持ち手は35センチでゆとりがあり、厚手のコートを着た時でも肩にかけやすい。サブバッグとしてはもちろん、メインバッグとしても十分な収納力になっている。
■店舗限定！スヌーピーフェイスのパスケースは見つけたら即買い
オンラインストアでは販売されない店舗限定アイテムが「リール付きパスケース」(890円)。リール付きなので、バッグに付けたまま改札もスムーズに通れる実用性の高さが魅力。この価格でこのクオリティは、まさに“見つけたら即買い”レベルのお買い得アイテムだ。
発売日は2025年9月3日(水)で、しまむら店舗では開店時間から販売開始。オンラインストアは同日15時からの販売となる。しまむら公式アプリを使えば、お近くの店舗の在庫状況も確認できるので、事前にチェックしておくと安心。この秋のマストバイアイテムを、ぜひ手に入れて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
