12時間以内に台風15号発生へ 九州、近畿、東海、関東横断か 離れていても大雨おそれ

気象庁は、日本の南にある熱帯低気圧について「今後12時間以内に台風に発達する見込み」と発表しました。3日午後9時までに台風に発達する見込みで、発生すれば台風15号となります。台風は、３日は沖縄地方や奄美地方に接近し、４日は九州に接近し、6日にかけて西日本から東日本を横断する可能性があります。

太平洋高気圧のふちと台風から暖かく湿った空気が流れ込み、離れていても大雨となるおそれがあります。

海水温高く勢力維持し東へ進む可能性も

日本周辺の海水温は、平年より２度ほど高く、台風が太平洋岸を進んだ場合、勢力がさほど落ちないまま東に進む可能性もあります。

気象庁の進路予想

３日９時の観測によると、熱帯低気圧が南大東島の南南東約２２０キロの

北緯２４度０５分、東経１３２度２０分にあって、１時間におよそ２５キロの速さで北北西へ進んでいます。

中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１５メートル、

最大瞬間風速は２３メートルとなっています。

熱帯低気圧は今後１２時間以内に台風となる見込みで、その中心は、１２時間後の３日２１時には奄美大島の南東約１８０キロの北緯２７度２５分、東経１３０度５５分を中心とする半径１００キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。

台風の中心は、２４時間後の４日９時には屋久島の南南西約７０キロの

北緯２９度５０分、東経１３０度０５分を中心とする半径１３０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルが予想されます

台風の中心は、５日９時には西日本の北緯３４度３０分、東経１３４度１０分を中心とする半径２４０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。

台風はこの後、温帯低気圧に変わり、６日９時には日本の東の北緯３５度５５分、東経１４５度２０分を中心とする半径３１０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、

最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。

なお、熱帯低気圧や台風、温帯低気圧の中心が予報円に入る確率は７０％

です。

９月３日（水）～７日（日）のは、画像で掲載しています。

雨・風シミュレーション９月３日（水）～７日（日）

シミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。

九州付近までジェット気流が南下するため、九州付近に北上したあとは気流の流れにのって加速するように東へ進むとみられます。

海水温が高く、九州から日本の東へ進む間も勢力がほとんど変わらないか、やや強まる可能性もあります。台風や高気圧のへりから暖かく湿った空気が流れ込み、本州や四国などの太平洋側では大雨となるかもしれません。

気象庁 雨・風の予想

台風は、３日は沖縄地方や奄美地方に接近し、４日は九州に接近するおそれがあります。暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が不安定となるため、雷を伴った激しい雨が降る見込みです。

［雨の予想］

▼３日６時から４日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

九州南部・奄美地方 １００ミリ

▼その後、４日６時から５日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

九州南部 １２０ミリ

となる見込みです。

［風の予想］

▼３日から４日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部・奄美地方 １８メートル （２５メートル）

［波の予想］

▼３日から４日にかけて予想される波の高さ

九州南部・奄美地方・沖縄地方 ３メートル うねりを伴う

［防災事項］

九州南部・奄美地方では４日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒・注意し、九州南部・奄美地方と沖縄地方では４日にかけて、落雷や突風に注意してください。

今後、気象庁から発表される台風情報や防災情報に注意してください。

