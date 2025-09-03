【セサミストリートマーケット】カフェで人気の「ワッフル」がアパレルや雑貨に！大好評のシリーズ第2弾が登場
セサミストリートのオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」に、新作アイテムが登場。
「CAFE SWEETS」をテーマにした、カフェモチーフのアパレルや雑貨がお目見えします。
9月4日（木）より、セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店および、公式オンラインストアにて販売開始。
現在、公式オンラインストアにて商品情報が見られるので、発売前にぜひチェックしてみて。
「セサミストリートマーケット」新作は人気シリーズの第2弾！
「CAFE SWEETS」をテーマに、セサミストリートマーケットのカフェメニューにあるスイーツをモチーフにした、大好評シリーズの第2弾が登場。
第1弾のキャラクタードーナツに続き、今回はエルモとクッキーモンスターの形をした、アメリカンクッキーワッフルのデザインがお目見えします。
アメリカンカフェのポスターのような、レトロでおしゃれなプリントを落とし込んだロンTやフーディーをはじめ、ポーチやチャームなどの小物類まで幅広いラインナップに。
スイーツのおいしさや見た目の楽しさをそのまま詰め込んだ、カラフルでインパクトのあるデザインが魅力的ですよ。
雑貨が全部かわいすぎて、集めたくなる…
エルモとクッキーモンスターのプリントやメッセージがデザインされた「セサミストリートマーケット オリジナルマグカップ」（各 税込3960円）は、実際にセサミストリートマーケットのカフェで使われているものと同じアイテム。
厚みのあるぽってりとしたフォルムは、おしゃれなダイナーを連想させますよね。
カップの底に描かれているイラストも注目してみて。
「マルシェバッグ ショルダー」（各 税込3850円）は、物がたっぷり入るマチ幅と丈夫なキャンバス地で、お買い物にもおすすめです。
ワッフルの上でホイップバターがとろける様子や、ドーナツの質感まで丁寧にデザインされた、遊び心ある仕上がりも魅力のひとつ。
これからの季節、アウターを着ていても肩にかけやすい長めの持ち手になっています。
表面いっぱいにワッフルやドーナツが描かれた「スクエアポーチ」（各 税込2970円）。
しっかりとしたマチ幅で自立するため、コスメを立てて持ち歩けるのはもちろん、小物やガジェットの収納など幅広く活躍してくれそうです。
エルモとクッキーモンスターのドーナツを、立体感あるぷっくりとしたデザインでそのまま表現した「ラバーマグネット」（各 税込1210円）。
ちょっとしたメモを留めたり、冷蔵庫や玄関などに貼ったりするだけで、お部屋がかわいい空間に◎
販売されるたびに好評という「ポストカード」（各 税込242円）には、カフェで人気のスイーツをモチーフにしたデザインが仲間入り。
実際にメッセージを送るだけでなく、フォトフレームに入れたり、棚に立てかけたりと、インテリアとしても楽しめます。
おいしそうなビジュアルの「デザインステッカー」（各 税込440円）は、スマホケースやパソコンに貼ったり、プレゼントのラッピングに使ったりするのもおすすめです。
ワンポイントがいいアクセントに。アパレルアイテムにもご注目
「ロングTシャツ（WAFFLE）」（各 税込7480円）は、正面にシンプルなブランドロゴを、背面にワッフルモチーフのプリントを大胆にあしらった、シンプルながら存在感のある1枚。
肌なじみのよいコットン素材が使われており、季節を問わずデイリーに活躍してくれますよ。
ワッフルデザインのほか、背面にドーナツモチーフのプリントがあしらわれた「ロングTシャツ（DONUT）」（各 税込7480円）もラインナップ。
ユニセックスなので、お揃いで着られるのもいいですよね。
やわらかなコットン素材ながら、しっかりとした作りで着心地のよい「フーディ（SWEETS）」（各 税込9790円）は、着るだけでコーディネートの主役になりそうです。
キュートなキャラクターのデザインに癒されちゃう
実際のスイーツをモチーフにした今回の新作アイテムは、どれもおいしそうでかわいいですよね。
また、お店で使われているものと同じマグカップも販売されるので、おうちでカフェ気分が楽しめそう。
どのアイテムも実用的なものばかりだから、ぜひゲットしてみて。
新作アイテム 販売概要
発売日：9月4日（木）※公式オンラインストアは同日正午
販売店舗：セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店、セサミストリートマーケット アーバンドック ららぽーと豊洲店、公式オンラインストア
「新作アイテム」商品一覧
https://sesamestreetmarket.jp/
参照元：株式会社マッシュホールディングス プレスリリース
