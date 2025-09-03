水浴びが大好きな犬。暑い日の公園で水路に“ハマる”姿が、ネット上で注目を集めている。

【映像】公園の水路に“ハマった”コーギーの紬ちゃん（3歳）

「冷えてる？」というコメントとともに、コーギーの紬ちゃん（3歳）の飼い主（@hipo_potamaru）が投稿した画像には、公園の水路にうつ伏せで全身を浸している紬ちゃんが写っている。よほど暑かったのだろうか、紬ちゃんは冷たい水の中でリラックスしている様子だ。

人間が大好きだという紬ちゃん。散歩中も他の犬に挨拶するより先に飼い主に撫でられにいくという。小さいころから水浴びが大好きで、この水路に入るのもいつものことなのだとか。

朝から気温が高かったこの日は水路に直行した紬ちゃん。水路を独り占めするようにゆっくりとクールダウンを楽しんだという。飼い主は「この間、私はじっと汗をかいて待ってました」と話している。

水路に“ハマる”コーギーの紬ちゃん

投稿を見た人からは「完全におつかりしてるw」「流しコーギー」「気持ち良さそうですネ」「最幸の涼み方」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA Morning』より）