◇MLB パイレーツ9-7ドジャース(日本時間3日、PNCパーク)

ドジャースの大谷翔平選手が、昨季新人賞を獲得したパイレーツのポール・スキーンズ投手に次ぐ怪物と期待される新人投手から豪快な一発を放ちました。

その打球速度は球団最速となる120マイル(約193.1キロ)。弾丸ライナーであっという間にスタンドに飛び込みました。しかもその衝撃の一発は、パイレーツの超有望株として期待されているバッバ・チャンドラー投手からでした。

そのチャンドラー投手は、日本時間8月23日のロッキーズ戦でデビューしたばかりの22歳の新人投手。その試合では、2番手で6回からマウンドに上がり、その回最初のアウトを99.9マイル(約160.8キロ)のストレートで見逃し三振で奪うと、最後のアウトも100.4マイル(約161.6キロ)のストレートで空振り三振に仕留めるなど、素晴らしい投球を見せました。そして9回まで4回を投げ抜き、無失点3三振と好投し、キャリア初セーブも記録しています。

大谷選手は今回、そのチャンドラー投手の99.2マイル(約160キロ)のストレートを見事に、はじき返しました。また日本時間7月9日には、ブリュワーズの201cm長身で“怪物新人”の異名を持つジェイコブ・ミジオロウスキー投手から先頭打者31号本塁打を放っており、再び新人の超有望株投手に対する強さを発揮しました。