バービー、豊富なサイズ展開で“気高いおっぱい”を提案 PEACH JOHNとコラボで新作登場
お笑い芸人・フォーリンラブのバービーとPEACH JOHNがコラボするブランド「LuhuL dada（ルフルダダ）」が、約1年ぶりに新作コレクションを発表。9月10日から発売される。
【写真】「クイーンブラ」背中で語らせて バービー＆モデルのAsaki
「気高いおっぱい」をコンセプトに掲げる同ブランドは、バービーの“自分自身を好きになる下着を届けたい”という想いから誕生。今回の新作では、発売以来人気を集める「クイーンブラ」が新デザインで登場するほか、デコルテを美しく見せる新型ブラ「デコルテ貴婦人ブラ」、S〜5Lまで対応する「どんなときでもだいじょうぶだぁブラキャミソール」などがラインナップされた。
「クイーンブラ」は超脇高設計と豊富なサイズ展開が特長で、背中までなめらかに整えるスタイルアップ効果も。繊細なレースや編み上げデザインでラグジュアリーな印象に仕上げた。「デコルテ貴婦人ブラ」は、バストを下から押し上げ丸みあるデコルテを演出し、脇肉もすっきりと整える設計。さらに「ブラキャミソール」は締めつけ感のない着け心地で、日常から授乳時まで幅広く使える仕様となっている。
今回のビジュアルモデルにはAsakiを起用。バービーの世界観を体現しながら、ユニークで遊び心あるネーミングとデザインが、女性たちの多様な体型やライフスタイルに寄り添うコレクションとなっている。
