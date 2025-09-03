ユン・サンヒョン、8年ぶり来日でファン大歓声 9月にバースデーパーティー開催も決定
韓国の俳優ユン・サンヒョンが8月30日、東京・品川インターシティホールにてファンミーティング『2025 YOON SANG HYUN JAPAN SPECIAL FANMEETING』を開催した。また、9月20日に『2025 YOON SANG HYUN SURPRISE BIRTHDAY PARTY』を開催することも発表した。
【写真】情熱的な歌声で魅了したユン・サンヒョン
今回の来日は8年ぶりということで、待ちきれない湧き立つ空気の中、サンヒョンがステージに登場すると会場からは天井が割れんばかりの大きな歓声と拍手が響いた。まずは集まってくれたファンらに向けて歌をプレゼント。情熱的な歌声と声量で魅了した。
続いて近況報告やプライベートでの話も存分に明かすトークのコーナー、そしてファンからの質問に答えるコーナー。さらにインタビュアーになったサンヒョンが会場のファンらの元へ行き、いつもとは逆にサンヒョンがファンへマイクを向けて質問する企画など盛りだくさんの内容でファンと久しぶりのコミュニケーションを楽しんだ。
最後には再びパワフルな歌声を贈ってステージを後にしたが、なんと2部では異例のダブルアンコール。サンヒョンもこれに応え、ありったけの力を込めてパフォーマンス。会場は総立ちになり大声援で盛り上がった。
今後も頻繁に日本で活動をしたいと話したサンヒョン。その言葉通り、9月20日に『2025 YOON SANG HYUN SURPRISE BIRTHDAY PARTY』の開催が決定。詳細情報はイベント公式SNSで発表される。
■『2025 YOON SANG HYUN SURPRISE BIRTHDAY PARTY』公演概要
場所：東京・大田文化の森・ホール
日時：9月20日（土）
1部 午後0時30分開場／午後1時開演
2部 午後4時30分開場 ／午後5時開演
【写真】情熱的な歌声で魅了したユン・サンヒョン
今回の来日は8年ぶりということで、待ちきれない湧き立つ空気の中、サンヒョンがステージに登場すると会場からは天井が割れんばかりの大きな歓声と拍手が響いた。まずは集まってくれたファンらに向けて歌をプレゼント。情熱的な歌声と声量で魅了した。
最後には再びパワフルな歌声を贈ってステージを後にしたが、なんと2部では異例のダブルアンコール。サンヒョンもこれに応え、ありったけの力を込めてパフォーマンス。会場は総立ちになり大声援で盛り上がった。
今後も頻繁に日本で活動をしたいと話したサンヒョン。その言葉通り、9月20日に『2025 YOON SANG HYUN SURPRISE BIRTHDAY PARTY』の開催が決定。詳細情報はイベント公式SNSで発表される。
■『2025 YOON SANG HYUN SURPRISE BIRTHDAY PARTY』公演概要
場所：東京・大田文化の森・ホール
日時：9月20日（土）
1部 午後0時30分開場／午後1時開演
2部 午後4時30分開場 ／午後5時開演