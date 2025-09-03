滝沢眞規子、インスタグラムのアイコン　※「滝沢眞規子」インスタグラム

写真拡大

　モデルの滝沢眞規子が3日までに、自身のインスタグラムを更新。豪邸と話題の自宅で撮影した全身ショットを披露した。

【写真】滝沢眞規子47歳、自宅で美スタイル全開　「ラインきれい」な“水着姿”も（5枚）

　7月17日に47歳を迎えた滝沢。2003年に長女、2007年に長男、2008年に次女が誕生しており、SNSでは子どもたちが「素敵」「スタイル抜群」と話題を呼んでいる。

　今回は「おはようございます　気がついたら9月でびびります。トップスとバッグは　@maxmara です」とつづり、サングラス姿の全身ショットを投稿。ブラウンのノースリーブトップスと、白のパンツをあわせた。ファンからは「素敵すぎ」「カッコいい」などの声が集まった。

引用：「滝沢眞規子」インスタグラム（@makikotakizawa）