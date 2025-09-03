なか卯、旨みたっぷりの「月見温たま牛肉つけうどん」を発売【季節限定】
丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は9月3日より、「月見温たま牛肉つけうどん」を販売している。
なか卯「月見温たま牛肉つけうどん」
「月見温たま牛肉つけうどん」は、のど越しの良い“細切りうどん”を、牛肉の旨みが溶け込んだこだわりのつけ汁と、月に見立てた温たまに絡めていただく、お月見シーズンにぴったりの商品。
つけ汁は、鰹や昆布を使用した関西風のだしに、甘めに味付けしたすき焼き風味の牛肉や白ネギ、白滝を加え、奥深い味わいに仕上げられており、つるっとのど越しの良いうどんとの相性は抜群。“こだわり卵”の温たまを絡めれば、まろやかさが加わった至福の味わいを楽しむことができる。価格は並700円、大800円、特900円。
なか卯「月見温たま旨辛牛肉つけうどん」
また、ピリッと辛い「月見温たま旨辛牛肉つけうどん」も登場。こだわりのつけ汁に、コチュジャンや豆板醤、米味噌を使用した旨辛ダレを加えた一品となっている。価格は並800円、大900円、特1,000円。
なか卯「月見温たま牛肉つけうどん」
「月見温たま牛肉つけうどん」は、のど越しの良い“細切りうどん”を、牛肉の旨みが溶け込んだこだわりのつけ汁と、月に見立てた温たまに絡めていただく、お月見シーズンにぴったりの商品。
つけ汁は、鰹や昆布を使用した関西風のだしに、甘めに味付けしたすき焼き風味の牛肉や白ネギ、白滝を加え、奥深い味わいに仕上げられており、つるっとのど越しの良いうどんとの相性は抜群。“こだわり卵”の温たまを絡めれば、まろやかさが加わった至福の味わいを楽しむことができる。価格は並700円、大800円、特900円。
なか卯「月見温たま旨辛牛肉つけうどん」
また、ピリッと辛い「月見温たま旨辛牛肉つけうどん」も登場。こだわりのつけ汁に、コチュジャンや豆板醤、米味噌を使用した旨辛ダレを加えた一品となっている。価格は並800円、大900円、特1,000円。