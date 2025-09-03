『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』、10.5地上波初放送決定！ 10.4にはTVアニメSeason3の放送もスタート
2023年公開の『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』が、テレビ東京系にて10月5日20時50分より地上波初放送されることが決まった。10月4日スタートするテレビアニメ『SPY×FAMILY』Season3（テレビ東京系／毎週土曜23時）の初回放送翌日となる。
【写真】アーニャが大活躍!? 『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』場面カット
『SPY×FAMILY』は、遠藤達哉の同名漫画をアニメ化したハートフルコメディー＆スパイアクション。これまでテレビアニメ2シーズンが放送された。『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』は、遠藤達哉が監修・キャラクターデザイン原案を務め、完全新作ストーリーで映画化。2023年12月公開され、2025年8月25日時点で興行収入63.2億円と大ヒットを記録した。
世界各国が水面下で激烈な情報戦を繰り広げていた時代。東国（オスタニア）と西国（ウェスタリス）は、十数年間にわたる冷戦状態にあった。西国の情報局対東課〈WISE（ワイズ）〉所属であるすご腕スパイの〈黄昏（たそがれ）〉は、東西平和を脅かす危険人物、東国の国家統一党総裁ドノバン・デズモンドの動向を探るため、ある極秘任務を課せられる。
その名も、オペレーション〈梟（ストリクス）〉。内容は、“一週間以内に家族を作り、デズモンドの息子が通う名門校の懇親会に潜入せよ”。〈黄昏〉は、精神科医ロイド・フォージャーにふんし、家族を作ることに。だが、彼が出会った娘・アーニャは心を読むことができる超能力者、妻・ヨルは殺し屋だった。3人の利害が一致したことで、お互いの正体を隠しながら共に暮らすこととなる。ハプニング連続の仮初めの家族に、世界の平和は託された―。
『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』は、テレビ東京系にて10月5日20時50分放送。
