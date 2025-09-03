青木裕子のパーマヘアがかわいい　※「青木裕子」インスタグラム

　元TBSのフリーアナウンサー・青木裕子が、3日にインスタグラムを更新。パーマヘアにイメチェンした姿を公開した。

　直近の投稿では綺麗なストレートヘアだった青木は「久々に、パーマヘア。嬉しい。そして、このあと、この白いTシャツでトムヤムクンフォー食べたけど汚さなかった！嬉しい」とつづり、イメチェンした近影を公開。白Tシャツにデニムパンツというシンプルなコーデの彼女が、カメラに笑顔を向ける様子はとてもかわいらしく、美しいくびれもあらわになっている。

　コメント欄にはファンから「美人さんまた美人さんに」「かわいい　すごくお似合いです」と、大絶賛の声が寄せられていた。

　青木は、お笑いコンビ「ナインティナイン」矢部浩之と、2013年3月に結婚。2014年3月に長男、2016年2月に次男を出産している。

引用：「青木裕子」インスタグラム（@yukoaoki_official）