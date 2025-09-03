名作『昼顔』と今夏『愛の、がっこう。』は似ているのか?――同じ脚本家×演出家における共通点と11年を経た制作サイドの変化
●な古き良き「ひと夏の恋」を漂わせる
かつてドラマの7月期は「ひと夏の恋」を描いた作品が多かったが、時代とともにほぼなくなってしまった。ただ今夏、そんな古き良き「ひと夏の恋」をほのかに漂わせているのが『愛の、がっこう。』(フジテレビ系 ※FODで配信中)。
当初は“まっすぐすぎる教師と夜の世界でNo.1を目指すホストのラブストーリー”というコンセプトに「荒唐無稽すぎる」「見る気がしない」などの拒否反応が見られたものの、徐々に感情移入する声が増え、今夏のイチ押しにあげる人が増えている。
その立役者は、11年前の夏に『昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜』(フジ系 ※FODで配信中)を手がけた脚本家・井上由美子×演出家・西谷弘の再タッグ。ここではあらためて『昼顔』の魅力を振り返るとともに、『愛の、がっこう。』との共通点と、11年もの時を経た変化のポイントを、ドラマ解説者・木村隆志が掘り下げていく。
『昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜』(C)フジテレビ
○ラブストーリーへの興味に変化
『昼顔』の主なストーリーは、ある日の午後、笹本紗和(上戸彩)が勤務先のスーパーで滝川利佳子(吉瀬美智子)と知り合い、車上荒らし事件をきっかけに不本意ながら不倫のアリバイ作りに協力させられてしまう。さらに、車上荒らしの犯人だった高校生の担任教師・北野裕一郎(斎藤工)と出会い、徐々に引かれ合うが、ともに既婚者だった。紗和は不倫を繰り返す利佳子のような「平日昼顔妻」になるのか……互いのパートナーを含めた濃厚な四角関係が描かれた。
一方、『愛の、がっこう。』は前述したように高校教師・小川愛実(木村文乃)とホスト・カヲル(ラウール)のラブストーリーでどちらも独身。愛実には父親が決めた婚約者・川原洋二(中島歩)がいるが明らかに小物扱いであり、三角・四角関係を形成するような恋人や片想いの人物はいない。つまり、『昼顔』は2対2、『愛の、がっこう。』は1対1のラブストーリーという大きな違いがある。これはラブストーリーへの興味が時代とともに「最後にどちらの男性・女性を選ぶか」から「1人の相手と結ばれるか別れるか」に変わったことを意味しているのではないか。
それでも両作は同じ脚本家と演出家が手がけただけあって、比べたくなるようなどこか似たムードが漂っている。
「ひと夏の恋」を思わせるはかない恋模様、メインの1人が高校教師で生徒の事件をきっかけに出会う、禁断の関係がバレるかバレないかのハラハラドキドキ、2人の愛を試すような試練、ヒロインが揺れ動く気持ちを明かすモノローグ、時折はさまれる青空や海・川などの夏らしいさわやかな映像美、菅野祐悟の音楽と青木カレンの歌声など、ベースとなるところの共通点が目白押し。
脚本・演出のクオリティそのものも、『愛の、がっこう。』は「名作」と言われた『昼顔』に遜色ない仕上がり。同じフジの木曜22時という放送枠であることも含め、「『昼顔』を楽しんでくれた人が多かったから、似たムードの漂う『愛の、がっこう。』も楽しんでもらえるだろう」というマーケティング上の狙いが感じられる。
●リアルを追求した設定と人物描写
その上で脚本・演出のディテールを比べると、はっきりと違うところが見えてくる。
『昼顔』の設定や人物描写には「こういう人いる」「自分もそうかもしれない」「これは嫌だな」などと思わせるリアルさがあった。特に不倫に至るまでの描写は「もし自分だったら……」と考えさせる臨場感があり、軽い背徳感も含めて魅力の1つと言っていいだろう。
時給890円のパートでスーパーのレジ打ちをしながらマイホーム資金を貯めているが、夫の言動に物足りなさと寂しさを感じる紗和。研究職を挫折して教師になり、研究者となった妻にコンプレックスを抱き、満たされない裕一郎。さらに、そんな2人を取り巻く人物たちが絶妙なリアリティを醸し出していた。
子作りを避けるのに妻を「ママ」と呼び、ハムスターばかり溺愛する紗和の夫・笹本俊介(鈴木浩介)、たびたび訪れて孫の誕生を露骨にせがむ姑・笹本慶子(高畑淳子)、夫・裕一郎にマウントを取るような言動で家事嫌いの妻・北野乃里子(伊藤歩)、罪の意識なく俊介に言い寄る部下・長谷川美鈴(木南晴夏)。いずれもいい意味で生々しい嫌悪感を抱かせる人物造形だった。
一方、『愛の、がっこう。』は愛実の父・小川誠治(酒向芳)、カヲルの母・香坂奈央(りょう)という突き抜けた毒親と、ホストクラブ常連客のカリスマ社長・宇都宮明菜(吉瀬美智子)というエキセントリックな登場人物はいるが、リアリティよりも2人の純愛を引き立てるための枷(かせ)というニュアンスが大きい。
『昼顔』は不倫がバレてジワジワと追い込まれていく中盤から終盤にかけて、視聴率も話題性も右肩上がりでアップ。そもそも既婚ながら当時アイドル女優のトップをゆく上戸彩が体当たりで不倫妻を演じたインパクトもあって、年末の「新語・流行語大賞」にも選ばれるなど社会現象のようなムードがあった。
ちなみに、『愛の、がっこう。』はリアリティやインパクトこそ『昼顔』に及ばないが、一方で徹底して純粋な愛を描くことでジワジワと感情移入を誘っている。さらに「生きづらさを抱える男女が出会いによって一歩踏み出そうとする」というポジティブな物語は破滅に向けて進んだ『昼顔』とは真逆。令和を生きる現代人に合わせた制作陣の柔軟な対応力を感じさせられる。
いずれにしても、やはりオリジナルのラブストーリーは見応えも話題性も十分。少なくとも「今、『愛の、がっこう。』を見ていて、『昼顔』を見たことがない」という人に文句なしで見てほしいと勧めたい作品であることは確かだ。
映画『昼顔』(C)2017フジテレビジョン 東宝 FNS27社
日本では地上波だけで季節ごとに約40作、衛星波や配信を含めると年間200作前後のドラマが制作されている。それだけに「あまり見られていないけど面白い」という作品は多い。また、動画配信サービスの発達で増え続けるアーカイブを見るハードルは下がっている。「令和の今ならこんな見方ができる」「現在の季節や世相にフィットする」というおすすめの過去作をドラマ解説者・木村隆志が随時紹介していく。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら
