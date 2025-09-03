◇ナ・リーグ ドジャース7―9パイレーツ（2025年9月2日 ピッツバーグ）

ドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に先発。5回4失点と粘りの投球を見せた。

立ち上がり、制球が定まらず先頭のトリオロに中越えのエンタイトル二塁打を許すと、2者連続四球で無死満塁とピンチを招いた。さらに4番・ファムには初球の直球を狙われ、右翼線へ弾き返されると、右翼手のT・ヘルナンデスが賢明に追うも捕り切れず2点二塁打となり先制を許した。

続くマカチェンには投手強襲の適時内野安打を許し、1死も奪えずに3失点。なおも無死一、三塁でカナリオを右飛に打ち取り、ようやくアウトを奪ったが、三塁走者が犠飛で生還。4点目を失った。

初回から4失点と苦しい投球だったものの、ベテランらしく2回以降はきっちり修正。5回まで相手打線に安打を許さず無失点に抑えた。打線が5回までに4点を奪って同点としたが、勝ち越し点は奪えず、2年ぶりの2桁勝利となる10勝目はお預けとなった。

それでも5回2死一塁ではファムの強烈なライナーが顔面付近に飛んできたが、素早くグラブを出して間一髪でキャッチ。スタンドで観戦していたカーショーの子供ら家族たちも笑顔で声援を送った。

試合後、カーショーは立ち上がりについて「ボールがよくなかった。理由は分からないけど。四球をあんなに出すわけにはいかない。なんとか5回まで投げられたのはよかったけど、やっぱり初回の失点が響いた」と反省。2回以降、立ち直った理由は「特にないよ。あんな悪い初回の後は、できるだけ切り替えて、チームのために少しでも長くマウンドに立ち続けるしかない」と気持ちの切り替えが奏功したと語った。

そして「5回まで投げられたのはよかったと思う。4イニングを無失点に抑えられたしね。打線も本当によく戦ってくれたんだけど、今日はちょっと届かなかった。うちの打線はよく戦ったと思う。自分が初回で大きな穴をつくってしまったけど、打線は上下関係なくいい打席が続いた。オフェンスには本当に感謝してる。追いついてくれたけど、今日は自分も含めて点を与えすぎた。タフな負けだね」と打線の粘りをねぎらった。