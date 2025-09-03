酒田市内でバイパスが全線開通

山形県は2025年8月28日、国道344号の安田バイパスが10月4日15時に全線開通すると発表しました。

【地図】国道344号「安田バイパス」の開通ルートを見る

国道344号は、秋田県湯沢市と山形県酒田市を結ぶ道路です。湯沢市から山形県金山町までは国道13号と重複。そこから進路を西に変えて、青沢越をトンネルで抜けて酒田市へと至ります。最上川沿いを走る国道47号とともに、山形県の最上地方と庄内地方を結ぶ重要な東西ルートです。

安田バイパスは酒田市の上安田から上野曽根までを結ぶ道路です。事業は2015年度にスタート。総事業費は約37億円。今回は全長3080mのうち残りの1900mが開通し、全線がつながります。旧八幡町中心部と酒田市中心部を結ぶルートが走りやすくなります。

安田や上野曽根の集落を貫く現在の国道344号は、県によると幅が狭く、通学児童らが歩く際に危険な状況だったといいます。今回のバイパス開通により、集落内の交通安全や生活環境が向上するとともに、災害時の緊急輸送道路としての機能強化も期待されるといいます。

なお、バイパス整備は今後も続きます。防雪柵の設置を進め、事業は2026年度に完了する予定です。