『キン肉マン』公式サイトにて、「超人検索」、「技検索」ができるようになったのはご存知だろうか？ しかも情報はどんどん増加中！ それでは今回も、先月8月にどの超人や技の人気があったのか、その検索数のランキングページを元に分析していくぞ！

■超人検索ランキング

まずは気になるランキングの前にお知らせを。8月31日に『キン肉マン』公式サイトが更新され、これまで1ページに情報をまとめていた「キン肉マングレート」に加え、「キン肉マングレート（２代目）」、「キン肉マングレート（３代目）」のページを追加。他にも現在活躍中のザ・ガストマンのページや、タッグチームの新情報などを追加しました！

3代目グレートの情報はもちろん、「2000万パワーズ」など懐かしの名コンビから「エル・ドミノス」「エグゾセミサイルズ」といった最新のタッグの詳細までをも網羅していています！

更新情報の詳細はコチラをご覧ください。

8月のランキング上位は7月と大きくは変わらず。連載で絶好調活躍中のキン肉マンも3位をキープしています。またアプリゲーム「キン肉マン 極・タッグ乱舞」のガチャに登場したキン肉マン ソルジャー（8位→6位）やブロッケンJr.（11位→9位）、オメガマン・アリステラ（圏外→20位）がランクアップしています。

また、ファナティック、サイコマン、グリムリパーというどことなく容姿が似ている3超人も、なぜかじわじわとランクアップしています。

一方、7月までに徐々にランクを上げていた、現在連載で活躍中のエクサベーターは18位→27位とランクダウン。これは敗色濃厚となってきたからでしょうか？ しかしまだ何があるか分かりません。公開されたばかりのザ・ガストマンのページと合わせて、ぜひもう一度チェックを！

意外なところでは7月には圏外だったサンシャインが28位にランクイン。一説には、おぎぬまXさんのコミックス48巻のレビューで、対シングマン戦のセリフや、やられっぷりが注目されたからでは？とも言われていますが、真相はいかに！？

■技検索ランキング

技検索のランキングには大きな変動があり、7月には圏外だった技から7つがランクイン。10位の「ダブルレッグ・スープレックス」はネプチューンマンの活躍があったから、12位の「マッスル・ドッキング」は連載に登場する気配があったからでしょうか？（今週公開の第504話で、形を変えた「マッスル・ドッキング・ケミストリー」となって登場しました！）

しかし19位の「オクラホマ・アバランシュ・クラッシュ」や21位の「マッスル・スパーク"地"」、24位の「エクスキューショナーシックルバスター」などはなぜ順位が上がったのか分かりません！ 話題になっていたらぜひ教えてください！

また、先月も触れたアシュラマンの技の中でも「阿修羅バスター」（30位→16位）、「阿修羅稲綱落とし」（22位→17位）がさらにランクアップ。どこかでアシュラマンブームが起こっているのであれば、そちらの情報もお待ちしております！

『キン肉マン』のコミックス89巻は今週9月4日（木）に、90巻は10月3日（金）に発売されます！

この2ヵ月連続発売を記念してYouTubeで公開された動画「ウォーズマンの軌跡」はもう見ましたか？ TVアニメとはまた異なる動く原作絵、そして小説家・燃え殻さんのナレーションと、APAZZIさんによる音楽にも注目のスペシャルな動画です！ ぜひご覧ください！





次回は10月初旬に9月のランキングを振り返っていく予定です！ ぜひお楽しみに！

