ÎäÅà¶ñÉÕ¤ÌÍ¡Ö¤ª¿å¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡× ¥«¥É¥ä¿©Æ²¡¦ÈÓÅÄ¾¦Å¹¤¬´Æ½¤ ¥¥ó¥ì¥¤
¥¥ó¥ì¥¤¤Ï¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÎäÅà¶ñÉÕ¤ÌÍ¡Ö¤ª¿å¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢´ØÀ¾¡¦´ØÅì¤ÎÌ¾Å¹¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡Ö¥«¥É¥ä¿©Æ²¥ï¥ó¥¿¥ó¤á¤ó¡×¤È¡ÖÈÓÅÄ¾¦Å¹¾ßÌý¤é¤¡ÌÍ¡×¤ò8·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿»ê¶Ë¤Î°ïÉÊ¡×¡£ÌÍ¡¦¥¹¡¼¥×¡¦¶ñºà¤È¤âÅ¹¼ç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÈ¿±Ç¤µ¤»¡¢²ÈÄí¤Ç¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¤ª¿å¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2014Ç¯¤ËÈÎÇä³«»Ï¤·¡¢24Ç¯¤ËÎß·×ÈÎÇä¿ô¤¬2²¯¿©¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ÎäÅà¶ñÉÕ¤¤¦¤É¤ó¡¦¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÇä¾åâ1¥Ö¥é¥ó¥É¡Ê½ÐÅµ¡§¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SRI¡Ü¡Ë¤Ç¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥ó¤Ïº£²ó¤¬½é¡£
¤³¤Î¤Û¤ÉÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¡£Çò³ã¾»É§¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤ÏºòÇ¯ÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤«¤éËÜÊª¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬Ëá¤¾å¤²¤¿ÎäÅàÌÍ¤Îµ»½Ñ¤È¡¢´Æ½¤Å¹¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¾¦ÉÊ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
È¯É½²ñ¤Ë¤Ï³«È¯¤ò´Æ½¤¤·¤¿Î¾Å¹¼ç¤â»²²Ã¡£¥«¥É¥ä¿©Æ²¡ÊÂçºå¡Ë¤ÎµÌÏÂÎÉÅ¹¼ç¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡Ö¥ï¥ó¥¿¥ó¡Ê±ÀÆÝ¡Ë¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¼«¿È¤Î¥ì¥·¥Ô¤äµ»½Ñ¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯Äó¶¡¤·¤¿¤³¤È¡¢ÈÓÅÄ¾¦Å¹¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤ÎÈÓÅÄ¾ÂÀÅ¹¼ç¤Ï¡Ö0.1Ð¡×¤ÎºÙ¤«¤µ¤ÇÍýÁÛÅª¤ÊÌÍ¤ä¥¹¡¼¥×¤ÎÇÛ¹ç¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥¥ó¥ì¥¤´ë²èÉô¤ÎÂçÁÒ¹§»Ö»á¤Ï¡Ö³«È¯Ãæ¤Ï¤µ¤Ê¤¬¤é»Õ¾¢¤ÈÄï»Ò¤Î´Ø·¸¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬120¡ó¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡Ö¤ª¿å¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥«¥É¥ä¿©Æ²¥ï¥ó¥¿¥ó¤á¤ó¡×¤Ï¡¢Èé¤Î¿©´¶¤ä¶ñ¤Î¤Û¤É¤±ÅÙ¹ç¤¤¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥ï¥ó¥¿¥ó2¸Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¸·ÁªÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ë§½æ¾ßÌýÌ£¤Î¥¹¡¼¥×¡¢ËÌ³¤Æ»»º¾®Çþ100¡ó¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÌÍ¤Î¤¤¤º¤ì¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¡£494g¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆ± ÈÓÅÄ¾¦Å¹¾ßÌý¤é¤¡ÌÍ¡×¤Ï¡¢¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿¾ßÌý¤Î¥¥ì¤È·ÜÌý¤Î¥ê¥Ã¥Á¤Ê»Ý¤ß¤¬ºÝÎ©¤Äàèàá¿§¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»»º¾®Çþ100¡ó¤ÎÌÍ¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¡£¶ñºà¤Ï¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼2Ëç¡¢¶å¾ò¤Í¤®¡¢¤Î¤ê2Ëç¡£486g¡£2ÉÊ¤È¤â¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼Åù¤Ç¤ÎÅ¹Æ¬Çä²Á¤Ï450±ßÁ°¸å¤òÁÛÄê¡Ë¡£
¥²¥¹¥È¤Ç²£ß·²Æ»Ò¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚ°¡Èþ¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò²ÈÄí¤Çµ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£