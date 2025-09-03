トップスターのイ・ジョンジェとイ・ヨンエが24年ぶりに再会した姿が目撃された。

ソウル・清潭洞（チョンダムドン）にあるグッチのフラッグシップストアで2日、グッチ・ オステリア・ソウルの移転リニューアルオープン記念行事が開かれ、イ・ヨンエとイ・ジョンジェら韓国の有名芸能人が参加した。

映画『ラスト・プレゼント』（2001年）から久しぶりに会ったイ・ヨンエとイ・ジョンジェは同じテーブルに座りうれしそうにあいさつを交わした。2人は『ラスト・プレゼント』以降に会う機会がないままそれぞれのフィルモグラフィーを華麗に満たしてトップスターに成長し、今回の行事を通じて久しぶりに顔を見て互いの安否を尋ねた。

2人は50代半ばの年齢にもかかわらず依然として終始一貫した若い見た目を維持しており見る人の視線をひきつけた。

イ・ヨンエは新しいドラマ『ウンスのいい日』で視聴者のもとに帰ってくる。家族を守りたい母親カン・ウンスと2つの顔を持つイ・ギョンが、偶然に拾った麻薬入りバッグをきっかけに始まった危険で凄絶な共犯関係の日々を描く。イ・ヨンエのほかキム・ヨングァンが出演し熱演を繰り広げる予定だ。