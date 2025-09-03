3日に開催された中国の第2次世界大戦勝戦80周年を記念する軍事パレードで北朝鮮・中国・ロシアの首脳が66年ぶりに共に並んだ。

この日午前9時（現地時間）、北京天安門の前で始まった「中国人民抗日戦争および世界反ファシスト戦争勝利（戦勝節） 80周年」軍事パレードで、中国の習近平国家主席は北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）鮮国務委員長、ロシアのプーチン大統領と共に天安門の楼上に立った。

朝中ロの首脳は習主席夫妻が故宮博物館内の端門の南側広場で外賓を出迎え、記念撮影をする際には、並んで中心に立った。その後、天安門の楼上に移動する過程でも歩きながら談笑した。

天安門の楼上には習主席に続いてプーチン大統領と金委員長が順に入場して抗戦老兵とあいさつを交わし、本行事でも楼上の中心に並ぶ歴史的な場面が演出された。

北朝鮮・中国・ロシア最高指導者が公式的な席に同時に集まったのは冷戦後初めてとなる。

旧ソ連地代まで含めると、1959年の中国国慶節（建国記念日）軍事パレード当時に北朝鮮の金日成（キム・イルソン）主席、中国の毛沢東国家主席、ソ連のニキータ・フルシチョフ共産党書記が共に天安門の楼上に立って以来66年ぶり。

一方、金委員長の娘ジュエ氏はこの日、各国首脳の入場現場には姿を現さなかった。