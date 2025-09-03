日本女子プロゴルフツアーのゴルフ５レディスは５日から３日間、千葉・ゴルフ５Ｃオークビレッヂ（６５０５ヤード、パー７２）で行われる。３日、第１ラウンドの組み合わせが発表され、メルセデス・ランキング（１５４１・５７ポイント）と賞金ランキング（１億３０８６万９０１７円）がいずれも首位の佐久間朱莉（大東建託）は、前々週のＣＡＴレディースに優勝した桜井心那（ニトリ）、２２年ゴルフ５レディス優勝のセキ・ユウティン（ミツウロコグループホールディングス）と同組で１番から午前９時４５分にスタートする。

ジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる１４歳の須藤弥勒（ゴルフ５／太陽自動車）は、森井あやめ（Ｆ＆ｃｏ）、池ヶ谷瑠菜と１０番から午前１０時７分から最終組で回る。

今季メルセデス・ランキング３位の小祝さくら（ニトリ）は左手首を痛めているため、６戦連続の欠場。先週のニトリレディスでツアー通算２１勝目を挙げた鈴木愛（セールスフォース）、昨年覇者の竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）も欠場。メルセデス・ランク上位選手は欠場者が多く、新たなヒロインの誕生も期待される。