気象庁発表

熱帯低気圧が今後１２時間以内に台風に発達する見込みです。

３日９時の観測によると、熱帯低気圧が南大東島の南南東約２２０キロの北緯２４度０５分、東経１３２度２０分にあって、１時間におよそ２５キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。





熱帯低気圧は今後１２時間以内に台風となる見込みで、その中心は、１２時間後の３日２１時には奄美大島の南東約１８０キロの北緯２７度２５分、東経１３０度５５分を中心とする半径１００キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。

台風の中心は、２４時間後の４日９時には屋久島の南南西約７０キロの北緯２９度５０分、東経１３０度０５分を中心とする半径１３０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。

４８時間後の５日９時には西日本の北緯３４度３０分、東経１３４度１０分を中心とする半径２４０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。

台風はこの後、温帯低気圧に変わり、７２時間後の６日９時には日本の東の北緯３５度５５分、東経１４５度２０分を中心とする半径３１０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。

なお、熱帯低気圧や台風、温帯低気圧の中心が予報円に入る確率は７０％です。

■勢力と進路を詳しく

熱帯低気圧 a

2025年9月3日10時20分発表

3日9時の実況

種別 熱帯低気圧

大きさ -

強さ -

存在地域 南大東島の南南東約220km

中心位置 北緯24度05分 (24.1度)

東経132度20分 (132.3度)

進行方向、速さ 北北西 25 km/h (14 kt)

中心気圧 1006 hPa

中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)

最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)

3日21時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 奄美大島の南東約180km

予報円の中心 北緯27度25分 (27.4度)

東経130度55分 (130.9度)

進行方向、速さ 北北西 35 km/h (18 kt)

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 100 km (55 NM)

4日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 屋久島の南南西約70km

予報円の中心 北緯29度50分 (29.8度)

東経130度05分 (130.1度)

進行方向、速さ 北北西 25 km/h (13 kt)

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 130 km (70 NM)

5日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 西日本

予報円の中心 北緯34度30分 (34.5度)

東経134度10分 (134.2度)

進行方向、速さ 北東 30 km/h (15 kt)

中心気圧 1000 hPa

最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 240 km (130 NM)

6日9時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯35度55分 (35.9度)

東経145度20分 (145.3度)

進行方向、速さ 東 45 km/h (23 kt)

中心気圧 996 hPa

最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 310 km (165 NM)

