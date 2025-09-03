【台風情報】日本列島縦断の可能性も...″台風のたまご″ は今日中に台風15号に発達か このあとの勢力と進路を詳しく 今後の全国の天気を画像で 気象庁
気象庁発表
熱帯低気圧が今後１２時間以内に台風に発達する見込みです。
３日９時の観測によると、熱帯低気圧が南大東島の南南東約２２０キロの北緯２４度０５分、東経１３２度２０分にあって、１時間におよそ２５キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。
台風の中心は、２４時間後の４日９時には屋久島の南南西約７０キロの北緯２９度５０分、東経１３０度０５分を中心とする半径１３０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。
４８時間後の５日９時には西日本の北緯３４度３０分、東経１３４度１０分を中心とする半径２４０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。
台風はこの後、温帯低気圧に変わり、７２時間後の６日９時には日本の東の北緯３５度５５分、東経１４５度２０分を中心とする半径３１０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。
なお、熱帯低気圧や台風、温帯低気圧の中心が予報円に入る確率は７０％です。
■勢力と進路を詳しく
熱帯低気圧 a
2025年9月3日10時20分発表
3日9時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 南大東島の南南東約220km
中心位置 北緯24度05分 (24.1度)
東経132度20分 (132.3度)
進行方向、速さ 北北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 1006 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
3日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 奄美大島の南東約180km
予報円の中心 北緯27度25分 (27.4度)
東経130度55分 (130.9度)
進行方向、速さ 北北西 35 km/h (18 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
4日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 屋久島の南南西約70km
予報円の中心 北緯29度50分 (29.8度)
東経130度05分 (130.1度)
進行方向、速さ 北北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
5日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 西日本
予報円の中心 北緯34度30分 (34.5度)
東経134度10分 (134.2度)
進行方向、速さ 北東 30 km/h (15 kt)
中心気圧 1000 hPa
最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 240 km (130 NM)
6日9時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯35度55分 (35.9度)
東経145度20分 (145.3度)
進行方向、速さ 東 45 km/h (23 kt)
中心気圧 996 hPa
最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 310 km (165 NM)
■今後の全国の天気
