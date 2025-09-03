他にはない上質な素材と、大人レディの心をくすぐる、ロマンチックなデザインーー。美人百花での特集以来、読者からのラブコールが鳴り止まない「ルネ」から、秋の新作コレクションが登場。

シーズンムード高まる「Misty in the Autumn」の魅力をひと足先に、ご紹介します♡

軽やかに、上品に。秋のおしゃれ心を満たす服

出典: 美人百花.com

9月4日よりスタートする、秋の立ち上がりコレクション「Misty in the Autumn」。

今季は、ルネのイニシャルロゴをあしらった軽やかなケープやジレ、見た目にもあたたかなファージレなど、重ね着を楽しむアイテムがラインナップ。

出典: 美人百花.com

ミニマルなシルエットに、ふんわりとフェミニンな空気をまとわせたジレやケープは、秋の訪れをそっと知らせてくれる一枚。

やさしく色を重ねて、気分のままに重ね着を楽しむ――。カラーコーディネートやレイヤードで、自分らしいスタイルを見つける楽しみが広がります。

出典: 美人百花.com

なかでも注目したいのが、ふんわり柔らかな肌触りのエコファージレ。ギャザーを効かせたペプラムの切り替えが、軽やかな甘さをプラス。いつものブラウスやニットに重ねるだけで、秋の空気をまとうシーズンライクな着こなしに昇華させてくれます。合わせ次第で、秋から冬まで長く楽しめる、頼れる一枚です♡

毎朝のコーディネートが待ち遠しくなる、ルネの最新コレクション。とびきりのアイテムとともに、ロマンチックな秋をはじめませんか？

Information

「ルネ」オフィシャルサイトはこちら