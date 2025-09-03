NiziU¥ê¥Þ¤Î¸ª½Ð¤·¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡×¡Ö¶À¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤ë¸å¤í»Ñ¤Þ¤ÇåºÎï¡×¤ÎÀ¼¡£°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤òÊü¤Ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á
NiziU¡Ê¥Ë¥¸¥åー¡Ë¤ÎRIMA¡Ê¥ê¥Þ¡Ë¤¬¡¢¥Îー¥¹¥êー¥Ö¥É¥ì¥¹¤ÇChaumet¡Ê¥·¥çー¥á¡Ë¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿NiziU¥ê¥Þ¤ÎÈþ¥É¥ì¥¹»Ñ①②③④
¢£NiziU¥ê¥Þ¤¬¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¡õ¹õ¥Ï¥¤¥Òー¥ë¤ÇÈþµÓ¥¹¥é¥ê
9·î1Æü¡¢¥ê¥Þ¤Ï¡ØEXPO 2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ù¥Õ¥é¥ó¥¹´ÛÆâ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¡ØChaumet, an Ode to Living Nature -¥·¥çー¥á¡¢¼«Á³Èþ¤Ø¤Î»¿²Î-¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥Ùー¥¸¥å¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤Ë¹õ¤Î¥Ï¥¤¥Òー¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¸½¤ì¤¿¡£
È±¤ÎÌÓ¤ò¸å¤í¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥ê¥Þ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥ê¥ó¥°¡¢¥Ð¥ó¥°¥ë¤Ê¤É¡¢¥·¥çー¥á¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¹âµé¥¸¥å¥¨¥êー¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¾åÉÊ¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤ÏÀ°¤Ã¤¿Ä¾³Ñ¤Ç¡¢Ä¹¤¤µÓ¤Ï¤¹¤é¤ê¤È¿¤Ó¡¢È´·²¤Î¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¥ê¥Þ¤Ï¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ê¥¸¥å¥¨¥êー¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅöÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥ê¥ÞÍÍ¿ÀÍÍÊ©ÍÍ¡×¡ÖÈþ½÷¤¹¤®¤ë¡×¡Ö³ÐÀÃ¤·¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¥â¥Ç¥ë¤ä¤é¤»¤Æ¡ª¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ËåºÎï¡×¡Ö¶À¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤ë¸å¤í»Ñ¤Þ¤ÇåºÎï¡×¡Ö·ãÈþ¿Í¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£