8月30日から31日にかけて放送された『24時間テレビ48』（日本テレビ系）のチャリティーマラソンで105キロを完走した横山裕（SUPER EIGHT）が近影をアップし、多くの反響が寄せられている。

【画像】こんがり日焼けした横山裕／白肌のイメージが強い横山裕／横山裕を慕うWEST.、Aぇ! groupら「横山会」

■差し入れを前に笑顔でピースする横山裕

横山は105キロ完走の2日後である9月2日に、福岡・Zepp Fukuokaでソロプロジェクト『ROCK TO YOU』のコンサートを開催。『ROCK TO YOU』の公式Xでオフショットが公開された。

「祝 完走！！」などと書かれた貼り紙の前には豪華なフルーツの盛り合わせ。差し入れは横山を慕い、チャリティーマラソンの応援にも駆けつけた「横山会」からで、ベージュのキャップをかぶり、サングラスをかけ、カーキTシャツにデニムパンツを着用した横山はフルーツがのった器に手を添え、笑顔でピースした。

横山といえば、透き通るような白い肌のイメージが強いが、顔や首はこんがりと日焼けしているように見える。

SNSでは「元気そうでよかった」「顔が見られて安心した」「超最強の推し」「やばすぎるスケジュール」「体力どうなってんのよ」「タフすぎる」「奇跡の44歳」「横山会らぶ」「こんがり横山さん新鮮」といった声が寄せられている。

■透き通るような白い肌のイメージが強い横山裕

■WEST.、Aぇ! groupら「横山会」のメンバー