Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、Instagramを更新。ATiiSSU（アティシュ）の鮮やかなイエローの帽子を被った姿を公開した。

【写真】ピカチュウ？スプラ？との声も、個性的なATiiSSUの帽子を被るスキズ フィリックス①②

■スキズ・フィリックスのオフショットに「どこのモデルかと思った…」

フィリックスが被っているのは、ATiiSSUの「TRACKER COLLECTION」。キャップの上にネオンイエローの長い布が被さっており、グローブまで繋がっている個性的なデザインとなっている。フィリックスは白いタンクトップに黒いパンツのモノトーンウェアを着用し、帽子をポイントとしたコーディネートに仕上げた。タンクトップからは引き締まった腕が伸び、フィリックスは階段に腰掛けて自信にあふれたポーズを取っている。

10、11枚目ではこの長い帽子を収めた大きな箱を前に、フィリックスがリラックスしたような表情を浮かべている。

SNSでは「この独特なデザインを全部着こなせるのすごい」「本当にファッションアイコン！」「とんでもないカリスマ」「ポーズがイケ散らかしてる」「どこのモデルかと思った…」「一瞬ピカチュウかと笑」「スプラみたい」「ピリちゃんの腕最高」「肩出しありがとうございます」などの反響が集まっている。

■スキズ・フィリックス、ブランドローンチ前にATiiSSUを被り話題に

ATiiSSUは、GENTLE MONSTER（ジェントルモンスター）やTAMBURINS（タンバリンズ）をグローバルに展開するIICOMBINED社による、韓国発の新ヘッドウェアブランド。実験的デザインや独自の世界観を表現するブランドで、5月にソウルに初のフラッグシップストアをオープンした。フィリックスはブランドのローンチ前にニット帽を着用し、大きな話題を集めていた。