Stray Kids（ストレイキッズ）のHyunjin（ヒョンジン）がモノトーン衣装で魅了する『W Korea』の動画が話題を集めている。

【動画・写真】「なんて美しいの」スキズ・ヒョンジンがじっとカメラを見つめ続ける動画 / 新作リップをセクシーに纏うショット

■スキズ・ヒョンジンが黒と白の衣装でクールに決める！

韓国のファッション誌『W Korea』のSNSでは、ヒョンジンがアンバサダーを務めるGIVENCHY BEAUTY（ジバンシィ ビューティー）の新作リップをまとって登場した動画を公開。

黒髪短髪で凛々しさが際立つヒョンジン。まずはフォーマルなデザインの黒のノースリーブトップスを着用し、ヌーディーなピンクのリップをまとってピースしている。続くベルベットのジャケットのコーディネートでは、髪の毛を下ろしてスタイリング。カメラをじっと見つめて去ると、次は爽やかな白シャツ姿で登場し、にっこりとカメラに優しい微笑みを向けた。最後は美しい横顔が捉えられ、左眉のスクラッチが目を引く。素肌に纏った衣装を次々にチェンジし、マットなリップに合わせたコーディネートを披露した。

SNSでは「なんて美しいの」「非現実的な美しさ…」「白シャツヒョンジンとんでもない」「心臓が止まりそう」「いつも本当に美しい」「黒も白もいいな…」「清潔感が擬人化したみたいな人に白シャツはチート級」と、反響を集めている。

■スキズ・ヒョンジンが登場したGIVENCHY BEAUTY×W Koreaのビジュアル