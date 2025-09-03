今日3日の近畿は、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が非常に不安定となっています。局地的に雷雲が発達し、激しい雨や雷雨になる所があるでしょう。明日4日から5日(金)にかけては、まもなく発生する台風の影響で広く雨が降り、大雨となる恐れがあります。

今日3日の近畿は局地的に雷雲が発達

昨日2日夜は、近畿北部に活発な雨雲が流れ込みました。兵庫県豊岡市付近では、レーダーの解析で2日午後7時までの1時間に約100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。





今日3日は、日本海西部にのびる前線が近畿を南下する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、近畿では、引き続き大気の状態が非常に不安定になるでしょう。画像は今日3日午後6時の雷の発生する確率を表しており、近畿には、発雷確率の高い黄色やオレンジのエリアが広がっています。今日3日も、近畿では局地的に雨雲・雷雲が発達する恐れがあり、急な強い雨や落雷、竜巻などの激しい突風に注意が必要です。

まもなく台風発生 近畿には明日4日〜5日に影響

南西諸島の南東の海上にある熱帯低気圧は、今日3日にも台風に発達する見込みです。明日4日には九州に接近し、近畿には5日の日中に最も接近するでしょう。



近畿では、明日4日から台風周辺の湿った空気に伴う雨雲が流れ込む見込みです。南部では午前から雨雲がかかり始め、夜までには中部、北部にも雨の範囲が広がるでしょう。和歌山県では滝のように降る非常に激しい雨となる所がある見込みで、そのほかの地域でも局地的に激しい雨が降る恐れがあります。



5日(金)も近畿の広い範囲で雨が降り、非常に激しい雨が降る所があるでしょう。



近畿では、明日4日昼過ぎから5日(金)にかけて、低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害、強風に十分注意してください。また、太平洋側沿岸では次第に波が高くなるため、うねりを伴った高波に注意が必要です。

非常に激しい雨とは

気象庁では、雨の強さと降り方について、具体的なイメージで分かってもらえるよう、様々な表現をしています。



非常に激しい雨は、1時間雨量が50ミリ以上〜80ミリ未満の雨を表しています。これは、滝のように降る雨で、ゴーゴーと降り続くイメージです。また、傘は全く役にたたないレベルで、木造住宅の屋内では、寝ている人の半数くらいが雨に気づくほどです。外では水しぶきで、あたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなるため、車の運転は危険です。



なお、1時間に50ミリの雨というのは、雨水が別の場所に流れず、そのままたまる状態だと、降った雨が50ミリの高さになるくらいです。1時間に50ミリの雨が1平方メートルに降ると、50リットルの量になります。例えば、傘を開いた面積がおおむね1平方メートルなので、1時間、傘をさしていると、牛乳パック50本分もの雨が傘にあたることになるのです。



ただ、実際は、まわりの雨水が集まると、その地点に降った雨の量よりも多く、水がたまることもあります。非常に激しい雨が降ると予想される所では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫に、注意が必要です。