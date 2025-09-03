バレーボール男子の世界選手権（12日開幕・マニラ）に向けた壮行試合が2日、東京・有明アリーナで行われ、世界ランキング5位の日本は、同15位ブルガリアに3－0のストレートで勝利した。試合後には、この日24歳の誕生日を迎えた髙橋藍（サントリー）をチームメートとファンが祝福。自身もインスタグラムを更新し、感謝のメッセージを寄せた。

■「更なる高みを目指す」

試合会場には「HAPPY BIRTHDAY」のグッズを持ったファンが集結。大声援を背にした髙橋はチーム最多の15得点をマーク。右手でスパイクを打つと見せかけて、瞬時に切り替えて左手で押し込むなど変幻自在のプレーで相手を翻弄した。

試合後にはコート上で誕生日ケーキがプレゼントされ、チームメートと集合写真に納まった。詰め掛けた1万人超の観客とともに喜びを分かち合い、「たくさんのファンの方々の前で誕生日を迎えられてうれしい。良いプレーを出せた。勝てたことが大きい」などと語り、笑顔を見せた。

さらに日付が変わる頃には自身のインスタグラムを更新。「最高の24歳の誕生日を迎えることができました！1万人以上の方に祝ってもらえる誕生日がどこにあるんでしょうか 幸せ者です！ありがとうございます！ 24歳更なる高みを目指しいろんなことに挑戦し頑張ります！」とファンに向けて感謝のメッセージを贈った。

■高橋文哉との2Sも

また、この日はプライベートでも親交のあるという俳優の高橋文哉も応援に駆け付けていたようで、同インスタグラムでは“ダブル高橋”のツーショット写真も投稿。「ふみちゃん応援ありがとう！！ またご飯いこー 最高の誕生日です！」と添えた。

男子の世界選手権は12日にフィリピン・マニラで開幕。51年ぶりのメダル獲得を目指す日本は13日に1次リーグ初戦でトルコと対戦する。

