県内では、SNSやニセ電話による詐欺被害が相次ぎ、長崎市の70代の男性は現金1200万円をだまし取られています。

SNS型投資詐欺の被害に遭ったのは、長崎市の70代の男性です。

警察によりますと今年5月、男性に「AI診断しませんか」などと書かれたメールが届き、投資グループのアナリストを名乗る人物とLINEでやり取りをするようになりました。

その後「アプリで投資するともうけることができる」などと言われ、信じた男性は8月までに現金あわせて1200万円を指定された口座に振り込みだまし取られました。

振り込んだ口座は毎回、違う個人名義のものだったということです。

一方、長崎市の40代の男性は先月30日、京都府警の警察官を名乗る男から電話があり「マネーロンダリング事件で男を逮捕した。あなたを被疑者として捜査している」と伝えられました。

その後 LINEのビデオ通話で制服姿の男から、警察手帳のようなものを見せられ「取り調べ」を受けたほか、検察庁の職員を名乗る男から「犯罪に加担していないことを証明するため、口座の金を確認する」などとうそを言われ、指定された口座に現金425万円を振り込みだまし取られました。

警察はLINE電話などで取り調べをすることはないとし、SNSを通じた投資話は詐欺を疑うよう注意を呼びかけています。