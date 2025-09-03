ココス『秋のランチメニュー』全4品発売、「チキンときのこのバター醤油パスタランチ」など

ファミリーレストラン「ココス」は9月16日から、平日限定『2025秋のランチメニュー』を開始する。

秋が旬のきのこを使ったパスタやハンバーグなど全4品を取りそろえる。販売店舗は全国の「ココス」506店舗。

〈『2025秋のランチメニュー』価格はすべて税込〉

〈1〉チキンときのこのバター醤油パスタランチ(979円)

〈2〉きのこクリームのハンバーグランチ(1,045円)

〈3〉ハンバーグ&広島県産牡蠣フライランチ(1,045円)

〈4〉ランチ ハーフ りんごの塩キャラメルココッシュ(539円)

ココス「チキンときのこのバター醤油パスタランチ」

ココスのランチメニューは、10時〜15時(土･日･祝日を除く)限定で提供している。今回、秋のランチメニューとして、きのことチキンを使った和風パスタをはじめ、きのこのクリームソースをかけたハンバーグ、デザートのりんごと塩キャラメルのココッシュといった、秋らしい商品が登場する。各メニューの詳細は以下の通り。

◆チキンときのこのバター醤油パスタランチ

舞茸やしめじ、鶏肉、ほうれん草などを使った具沢山の和風パスタ。バター醤油によるコクのある味わいで、海苔の香りが食欲をかき立てるという。サラダ･ドリンクバー･スープバー付き。

ココス「チキンときのこのバター醤油パスタランチ」

◆きのこクリームのハンバーグランチ

合挽きハンバーグに、きのこの旨みが詰まったクリームソースをかけたメニュー。クリームソースは、舞茸やしめじの旨みとポルチーニの風味が特徴。ソースをハンバーグや付け合わせの温野菜に絡めて味わう。ご飯とスープバー付き。

ココス「きのこクリームのハンバーグランチ」

◆ハンバーグ&広島県産牡蠣フライランチ

熱々の鉄板に、合挽きハンバーグと広島県産の牡蠣を使った牡蠣フライを盛り合わせたメニュー。ハンバーグには、別添えの醤油ベースの甘辛いジャポネギソースをかけて味わう。牡蠣フライには、タルタルソースがかかっており、食べ応えのある大きさ。ご飯とスープバー付き。

ココス「ハンバーグ&広島県産牡蠣フライランチ」

◆ランチ ハーフ りんごの塩キャラメルココッシュ

72層のデニッシュ生地に、甘酸っぱいりんごのコンポートとバニラアイスを添え、塩キャラメルソースをかけたデザート。シャキッとしたりんごと、サクサクしたココッシュの食感を楽しめる。ランチタイム限定で、通常価格から税込66円引きで注文できる。

ココス「ランチ ハーフ りんごの塩キャラメルココッシュ」

〈秋冬グランドメニューも開始〉

『2025秋のランチメニュー』発売同日の9月16日から『2025秋冬グランドメニュー』の提供も開始する。グランドメニューの販売時間は、毎日午前10時〜ラストオーダーまで。

◆2025秋冬グランドメニュー※価格はすべて税込

〈1〉温野菜の濃厚ビーフシチュー 包み焼きハンバーグ 110g(1,155円)

〈2〉きのこクリームのチキンステーキ(979円)

〈3〉広島県産牡蠣フライ膳(1,309円)

〈4〉選べるおかず&銀鮭のきのこあんかけ膳(1,529円)

〈5〉海老と明太子のクリームグラタン(495円)

〈6〉シェアサイズ ココスのフルーツサラダ(759円)

〈7〉フルーツ2倍! シェアサイズ ココスのフルーツサラダ(935円)

〈8〉ビーフハンバーグステーキ ダブル(1,749円)

〈9〉濃厚ビーフシチューのふわとろオムライスハーフ(869円)

〈10〉りんごのミニ塩キャラメルパフェ(495円)

〈11〉背徳のチョコバナナココッシュ(979円)

〈12〉りんごの塩キャラメルココッシュ(979円)

〈月替わりメニューにも2品登場〉

なお、月替わりメニュー『今月のグルメ〜9月〜』では9月1日から2品を販売している。「〜トリュフ香る〜サーモンときのこのクリームパスタ」1,298円、「舞茸のフリット〜トリュフ塩&レモン〜」429円(各税込)。

ココス「今月のグルメ〜9月〜」

■ファミリーレストラン ココス(COCO’S)公式サイト