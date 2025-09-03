ココス『秋のランチメニュー』全4品発売、「チキンときのこのバター醤油パスタランチ」など
ファミリーレストラン「ココス」は9月16日から、平日限定『2025秋のランチメニュー』を開始する。
秋が旬のきのこを使ったパスタやハンバーグなど全4品を取りそろえる。販売店舗は全国の「ココス」506店舗。〈『2025秋のランチメニュー』価格はすべて税込〉
〈1〉チキンときのこのバター醤油パスタランチ(979円)
〈2〉きのこクリームのハンバーグランチ(1,045円)
〈3〉ハンバーグ&広島県産牡蠣フライランチ(1,045円)
〈4〉ランチ ハーフ りんごの塩キャラメルココッシュ(539円)
ココス「チキンときのこのバター醤油パスタランチ」
ココスのランチメニューは、10時〜15時(土･日･祝日を除く)限定で提供している。今回、秋のランチメニューとして、きのことチキンを使った和風パスタをはじめ、きのこのクリームソースをかけたハンバーグ、デザートのりんごと塩キャラメルのココッシュといった、秋らしい商品が登場する。各メニューの詳細は以下の通り。◆チキンときのこのバター醤油パスタランチ
舞茸やしめじ、鶏肉、ほうれん草などを使った具沢山の和風パスタ。バター醤油によるコクのある味わいで、海苔の香りが食欲をかき立てるという。サラダ･ドリンクバー･スープバー付き。
ココス「チキンときのこのバター醤油パスタランチ」◆きのこクリームのハンバーグランチ
合挽きハンバーグに、きのこの旨みが詰まったクリームソースをかけたメニュー。クリームソースは、舞茸やしめじの旨みとポルチーニの風味が特徴。ソースをハンバーグや付け合わせの温野菜に絡めて味わう。ご飯とスープバー付き。
ココス「きのこクリームのハンバーグランチ」◆ハンバーグ&広島県産牡蠣フライランチ
熱々の鉄板に、合挽きハンバーグと広島県産の牡蠣を使った牡蠣フライを盛り合わせたメニュー。ハンバーグには、別添えの醤油ベースの甘辛いジャポネギソースをかけて味わう。牡蠣フライには、タルタルソースがかかっており、食べ応えのある大きさ。ご飯とスープバー付き。
ココス「ハンバーグ&広島県産牡蠣フライランチ」◆ランチ ハーフ りんごの塩キャラメルココッシュ
72層のデニッシュ生地に、甘酸っぱいりんごのコンポートとバニラアイスを添え、塩キャラメルソースをかけたデザート。シャキッとしたりんごと、サクサクしたココッシュの食感を楽しめる。ランチタイム限定で、通常価格から税込66円引きで注文できる。
ココス「ランチ ハーフ りんごの塩キャラメルココッシュ」〈秋冬グランドメニューも開始〉
『2025秋のランチメニュー』発売同日の9月16日から『2025秋冬グランドメニュー』の提供も開始する。グランドメニューの販売時間は、毎日午前10時〜ラストオーダーまで。
◆2025秋冬グランドメニュー※価格はすべて税込
〈1〉温野菜の濃厚ビーフシチュー 包み焼きハンバーグ 110g(1,155円)
〈2〉きのこクリームのチキンステーキ(979円)
〈3〉広島県産牡蠣フライ膳(1,309円)
〈4〉選べるおかず&銀鮭のきのこあんかけ膳(1,529円)
〈5〉海老と明太子のクリームグラタン(495円)
〈6〉シェアサイズ ココスのフルーツサラダ(759円)
〈7〉フルーツ2倍! シェアサイズ ココスのフルーツサラダ(935円)
〈8〉ビーフハンバーグステーキ ダブル(1,749円)
〈9〉濃厚ビーフシチューのふわとろオムライスハーフ(869円)
〈10〉りんごのミニ塩キャラメルパフェ(495円)
〈11〉背徳のチョコバナナココッシュ(979円)
〈12〉りんごの塩キャラメルココッシュ(979円)
なお、月替わりメニュー『今月のグルメ〜9月〜』では9月1日から2品を販売している。「〜トリュフ香る〜サーモンときのこのクリームパスタ」1,298円、「舞茸のフリット〜トリュフ塩&レモン〜」429円(各税込)。
ココス「今月のグルメ〜9月〜」