ヒゲを生やした白人の大男が、笑顔でポーカーチップを投げ上げている写真が表紙に踊る一冊の本。著者の欄には、マシュー・ボウヤーとある。ドジャース・大谷翔平（31）の元専属通訳、水原一平受刑者（40）を通じて約1700万ドル（約26億円）を受け取っていた違法賭博の胴元だ。

【写真】ボウヤーが自費出版した“暴露本”の表紙。フレッチャーやボウヤーとポーカーに興じる水原一平

8月29日（米現地時間）、違法なスポーツ賭博の運営を行なったとして、米連邦地裁から1年1日の禁錮刑を言い渡されたボウヤー。その直前となる8月上旬、彼は自身の人生や過去の賭博運営について書いた“暴露本”を、すでに出版していたのだった--判決言い渡しの直前にボウヤー本人に取材をした、水谷竹秀氏がレポートする。（文中敬称略）【前後編の前編】

「8月上旬に本を出版した。以前伝えていたあの本だよ」

ボウヤーからこのようなメッセージが届いたのは8月下旬。ボウヤーが判決を受ける10日ほど前のことだった。今年3月に初めてボウヤーと接触した時、「10月に水原や大谷に関する本を出版する予定だ」と聞いていたが、自費出版の形ですでに上梓していたのだ--。

水原が大谷の口座から違法にカネを盗み、スポーツ賭博をしていたという衝撃的なニュースが流れたのは2024年3月に遡る。水原を通じて、約26億円もの「大谷マネー」を手にしていたのがこのボウヤーだった。彼は2023年の10月、米捜査当局の家宅捜索を受け、のちに起訴される。司法取引の合意を経て8月29日、1年1日の拘禁刑を言い渡されている。

大谷がこの賭博にいっさい関与していなかったこと、水原が大谷になりすまして銀行口座のメールアドレスや電話番号を自身のものに変更し、ボウヤーに送金していたことなどは、すでに法廷で明らかにされている。

一方で「大谷マネー」を受け取っていた当人であるボウヤーがどのように水原と出会い、26億円という大金を得るに至ったのかについての本人の主張は、判決言い渡し直前のタイミングで一気に拡散した。ボウヤーは私を含めた米メディアの取材に応じ、当時の認識について大いに語ったのだった（大谷翔平の26億円を騙し取った“違法賭博の胴元”が告白！「水原一平、エンゼルスとの本当の関係」参照）。

そしてボウヤーは収監前に、自身の半生を綴った『RECALIBRATE（再出発）』を自費出版していたのだ。その内容のほとんどはタイトルの通り、胴元としての半生や出会った顧客とのやりとり、人生哲学などに終始しているが、Chapter6のタイトルにはこのようにある。

〈ショウヘイ・オオタニ その通訳と真実〉

ボウヤーはすでに、大谷・水原とのやりとりや“真実”について、本書に記していたのだ。

ボウヤーが記した「プロのアスリートを狙う理由」

ボウヤーは水原と出会った経緯について、おおよそ次のような内容を記している。

〈ボウヤーの仕事の仲介者であるA氏が、元エンゼルスのデイビッド・フレッチャー内野手と高校の同級生で、友人関係にあった。そのA氏とフレッチャーを通じて、ボウヤーはエンゼルスのメンバーと直接会う機会を得た。そのひとつが、2021年9月、カリフォルニア州サンディエゴで行なわれたエンゼルス関係者とのポーカーゲームだった。水原とはこの場で初めて出会った〉

当時、約700人の顧客がいたと明かすボウヤー。その中でも、エンゼルスメンバーとの出会いの機会は彼にとって魅力的だったようだ。

〈プロのアスリートと繋がる機会を逃すわけにはいかなかった。なぜなら、まず第一に、彼らは非常に競争心が強いから。第二に、十分な可処分所得があり、それを賭けに費やせるからだ〉（「RECALIBRATE」より翻訳して引用）

そうして臨んだポーカーで、ボウヤーは水原と出会い、胴元と顧客の関係になった。ボウヤーは私の取材に対し、「一平との賭けを始める際、翔平のカネを盗んで送金するなんて想像もしなかった」と語っているが、結果的に水原は負け続け、その総額は約1億8293万ドル（約284億円）にも膨らんだ。

2024年1月、ボウヤーはESPNの女性記者の取材を受け、大谷が賭博に関与している疑惑を追っていることを知らされる。これを機に捜査当局に出向き、大谷の口座から送金があった事実を打ち明けたという。同年3月、ESPNのスクープによって事件は明るみに出たが、その後の報道については不満があったようだ。同書にはこう書かれている。

〈ジャーナリストたちにとって、一平ただ1人ではニュースにはならない。広告収入を維持するため、ESPNの記者たちは翔平を“物語”に巻き込む必要があった。そして、私はその全てに巻き込まれてしまった〉

〈彼らはブックメーカーを「捕食的」と表現し、私たちが無実の人々に対して、全財産を賭けさせるよう圧力をかけているかのように説明した。これほど事実からかけ離れた話はありません〉（翻訳して引用）

こう記してはいるが、大谷の口座からの送金だということをわかった上で、水原に賭けさせ続け、大谷のカネを受け取っていた事実は変わらないだろう。ボウヤーは、水原からの送金が「他のどの顧客からの送金よりも高額だった」ことを明かしている。

「刑務所のなかで書き直そうかな」

本書は計411ページ。その割には、大谷と水原に関する記述が少なく、私が想像していたほど大谷とのトラブルを全面に押し出した内容ではなかった。その点について問うと、ボウヤーはこう語った。

「日本でもこの本を売りたいんだ。もっとショウヘイやイッペイについて書いたほうが売れそうなら、刑務所のなかで大幅に書き直そうかな」

ボウヤーは最初から、大谷の周りにカネの匂いを嗅ぎ取っていたのだ。そしてボウヤーら一味は、スキャンダル発覚前にも“大谷マネー”にあやかろうと、水原にビジネスの話を持ちかけていたと明かしたのだった--後編記事で詳報する。

【プロフィール】水谷竹秀（みずたに・たけひで）／1975年、三重県生まれ。上智大卒。新聞記者、カメラマンを経てフリーに。2004〜2017年にフィリピンを中心に活動し、現在は拠点を日本に移す。2011年『日本を捨てた男たち』で開高健ノンフィクション賞を受賞。最新刊は『ルポ 国際ロマンス詐欺』（小学館新書）。2022年3月下旬から5月上旬にはウクライナで戦地を取材した。