º£¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤ÇÃå¼Â¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÍß·¾ÀÂÀÏº¤µ¤ó¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì¡Ù¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ª¤òÁ°¤Ë¡¢2Ç¯Á°¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì¡Ù¤Î¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤Î10Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
Êö¤Ï¥Ì¥±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¡£»÷¤Æ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÊ£»¨¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¶áÇ¯¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¥ó¥¡¼¥Ö¡¼¥Ä¡Ù¤ä¡ØHERO¡Ù¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± ¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ù¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¼¡¡¹¤È¼ç±é¡£¸½ºß¾å±éÃæ¤Î¡¢£´¿ÍÁÈ¤Î¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤Ç¥Ü¥Ö¡¦¥´¡¼¥Ç¥£¥ª¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÍß·¾ÀÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì¡Ù¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ª¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¸¶ºî¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ËÅ·Éê¤ÎºÍ¤ò»ý¤Ä¤¬¥º¥Ü¥é¤ÊÀ³Ê¤ÎÌîÅÄ·Ã¡Ê¤Î¤À¤á¡Ë¤È¡¢ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤ÇÆ¬Ç¾ÌÀÚò¤Ê¥¨¥ê¡¼¥È²»ÂçÀ¸¤ÎÀé½©¿¿°ì¤ò¼´¤Ë¡¢²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÌ´¡¢À®Ä¹¤òÉÁ¤¤¤¿Æó¥ÎµÜÃÎ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÂç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¡£¡Ç23Ç¯¤Ë½é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì¡Ù¤Ï¡¢¡Ç06Ç¯¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¤Î¤À¤á¤ò±é¤¸¤¿¾åÌî¼ùÎ¤¤µ¤ó¡¢¥ß¥ë¥Ò¡¼¡Ê¥Õ¥é¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥·¥å¥È¥ì¡¼¥¼¥Þ¥ó¡Ë¤ò±é¤¸¤¿ÃÝÃæÄ¾¿Í¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤â¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡Ö½é±é¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤Î¤À¤áÌò¤¬¾åÌî¼ùÎ¤¤µ¤ó¡¢¥ß¥ë¥Ò¡¼Ìò¤¬ÃÝÃæÄ¾¿Í¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î°ì°÷¤Ë²Ã¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¾®³ØÀ¸¤Ç¡¢³Ø¹»¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¼¡¤ÎÆü¤Ï¥¯¥é¥¹¤ß¤ó¤Ê¤¬¥É¥é¥Þ¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¡Ø¤Î¤À¤á¡Ù¤É¿¿¤óÃæÀ¤Âå¡£½é±é¤Î»þ¤ËËÍ¤Ï·Î¸Å¤ËÃÙ¤ì¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·Î¸Å½éÆü¤ËÀé½©Ìò¤Î¡Ê»°±º¡Ë¹¨µ¬¤«¤é¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜÊª¤À¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¤¿¤¯¤é¤¤¡£ËÍ¤â¼«Ê¬¤Î·Î¸Å½éÆü¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾åÌî¤µ¤ó¡¢ÃÝÃæ¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸¶ºî¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎËÜÊª¶ñ¹ç¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Íß·¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Î¤À¤á¤ÈÀé½©¤ÈÆ±¤¸²»Âç¤ËÄÌ¤¦¡¢¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤ÎÊö¡£²»Âç¶á¤¯¤ÎÃæ²ÚÎÁÍý²°¤ÎÂ©»Ò¤Ç¡¢Ç®¤¯¨¡ËÜµ¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¡Ö±é¤¸¤ëÁ°¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤â¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÄ¹½ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤È¸À¤¦¤«¡ÄÊö¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢°¦ÕÈ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¡£»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·Ê£»¨¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ç¿Í¤¬¹¥¤¤Ç¡¢²¿»ö¤Ë¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤¹¤®¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤Þ¤Ã¤¹¤°ÁÇÄ¾¤Ë±é¤¸¤è¤¦¤È¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë¹½¤Á¤ã¤ó¤È¥»¥ê¥Õ¤ò¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¹
Êª¸ì¤ÎÀ¼Á¤â¤¢¤ê¡¢ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯ÀÄ½Õ¤·¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡Ö³Ú²°¤¬¡¢ËÍ¤ÈÃÝÆâÕò¿Í¡Ê¹õÌÚÂÙÂ§Ìò¡Ë¤¯¤ó¡¢ÆâÆ£Âç´õ¤¯¤ó¡Ê±ü»³¿¿À¡Ìò¡Ë¡¢¤Ê¤À¤®Éð¡Ê¹¾Æ£¹ÌÂ¤Ìò¡Ë¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡££´¿Í³Ú²°¤Ç·ë¹½¶¹¤¤¤Î¤Ë¡¢ÊÌ¤Î³Ú²°¤ÎÃÝÃæ¤µ¤ó¤ä¹¨µ¬¤¬¤¤¤Ä¤â¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤º¤Ã¤È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÂÎ¡¢ÃÝÃæ¤µ¤ó¤Î¾®¥Í¥¿¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Ê¤À¤®¤µ¤ó¤ËÍí¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤À¤®¤µ¤ó¤¬¥Í¥¿¤ÇÊÖ¤·¤¿¤ê¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¤ê¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥¤¥¸¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Âç¤ÎÂç¿Í¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤Þ¤ë¤Ç¾®³ØÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤È¤¯¤ËÃÝÃæ¤µ¤ó¤Î·ÝÃ£¼Ô¤Ö¤ê¤È¡¢¼þ¤ê¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼Àº¿À¤Ë¤Ï»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¡£
¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤È¤Æ¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢·ë¹½¶ÛÇ÷¤·¤¿¾ìÌÌ¤Î¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁÔÂç¤Ê¶Ê¤ò²Î¤¦¥·¡¼¥ó¤Î·Î¸Å¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÝÃæ¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¤ÊÑ´é¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£¿¿·õ¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ê¤È¤¤¤¦·ê¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´é¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¾Ð¤¤¤ò¤³¤é¤¨¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£Ã¯¤«¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢¤Õ¤¶¤±¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤¬ËÍ¤ÏÂç¹¥¤¤À¤·¡¢¾Ð¤¤¤Î¥Ä¥Ü¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤â¡¢ÃÝÃæ¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
Àé½©Ìò¤Î»°±º¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¿Æ¤·¤¤´ÖÊÁ¡£
¡Ö¹¨µ¬¤Ã¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤ÈÀé½©¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Àé½©¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëà²¶ÍÍ´¶á¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£ËÍ¤è¤êÇ¯²¼¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¹¨µ¬¤ÎËÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë°·¤¤¤¬¡¢Àé½©¤ÎÊö¤ËÂÐ¤¹¤ë°·¤¤¤È¤¹¤´¤¯¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¡×
º£²ó¤ÎÊöÌò¤ÏÆüÂØ¤ï¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢Íß·¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù¤ÎÂçÊñÊ¿¡Ê¤ª¤ª¤«¤Í¤Ò¤é¡ËÌò¤ä±é·àÄ´°Ûëý¡ØxxxHOLiC¡Ù¤ÎÉ´ÌÜµ´ÀÅ¡Ê¤É¤¦¤á¤¤·¤º¤«¡ËÌò¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¾å¾ºÃæ¤Î¾¾ÅçÍ¦Ç·²ð¤µ¤ó¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù¤ÎËª¿Ü²ì¸×Å°¡Ê¤Ï¤Á¤¹¤«¤³¤Æ¤Ä¡ËÌò¤Î¤Û¤«¡¢¶áÇ¯¤Ï¡Ø1789-¥Ð¥¹¥Æ¥£¡¼¥æ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á-¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¹â¶¶·ò²ð¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡£¤³¤Á¤é¤Î¤Õ¤¿¤ê¤â¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿Ãç¡£
¡ÖÍ¦Ç·²ð¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éËÍ¤È´é¤äÊ·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êö¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤¹¤®¤º¡¢Èà¼«¿È¤Î´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¤¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤ÊÊö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ò²ð¤¯¤ó¤Ï¡¢ËÍ¤ÈÆ±¤¸¤¯£±²ó¤¤ê¤Î»²²Ã¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î£±²ó¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ò²ð¤¯¤ó¤Æ¡¢»öÁ°¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Êö¤Ï¤ï¤ê¤ÈÀª¤¤¤À¤Ã¤¿¤êÇúÈ¯ÎÏ¤¬Âç»ö¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»ý¤ÁÁ°¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿É½¸½¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Êö¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÈÂê¤·¤¿º£²ó¡¢¤Ê¤ó¤ÈÅìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¸ò¶Á³ÚÃÄ¤¬±éÁÕ¤òÃ´¤¦¤È¤¤¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¿¤À¤Î±éÁÕ²ñ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÖÂæËÜ¤ò¸«¤¿¤é¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¥»¥ê¥Õ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢²»³Ú¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥É¥é¥ÞÀ¤¬¤¢¤ë¸ø±é¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡Ø¤Î¤À¤á¡Ù¤È¤¤¤¦Âêºà¼«ÂÎ¤¬¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î¥·¡¼¥ó¤È¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÎÊý¡¹¤¬À¸±éÁÕ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¬ÌÏ´¶¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤Àº£²ó¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Êö¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¶âÈ±¤Î¥Ä¥ó¥Ä¥óÆ¬¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Á°²ó¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¡¢¶âÈ±¤ËÀ÷¤á¤ÆÌò¤ËÎ×¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Èº£¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë²Î¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿
¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÌòÊÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÌò¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉñÂæ¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡Ê¡Ç23Ç¯¾å±é¡Ë¤ÇÊÉ¡Ê¤Ø¤¡Ë¤ò±é¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÉÕ¤±É¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÉ¦¤òÀ¸¤ä¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¡Ø¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎË·¤ä¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»÷¹ç¤¦ÃËÀ¤ò¤¤¤í¤¤¤í¸¦µæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»äÉþ¤ò¾¯¤·¥¯¥é¥·¥Ã¥¯´ó¤ê¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¿©»ö¤â¡¢ÉáÃÊ¤ÏÏÂ¿©¤¬¹¥¤¤À¤±¤ì¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡£Êö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥¯·Ï¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤«¤éÌò¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ËÍ¤Ï³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¥ó¥¡¼¥Ö¡¼¥Ä¡Ù¤Î¤È¤¤Ï·¤¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢·Î¸Å¤â³×·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç¤ä¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢Êâ¤Êý¤«¤éÆ°¤¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¸½ºß½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¶Êºî¤ê¤ËÅ·Éê¤ÎºÍ¤ò»ý¤Ä¼«¿®²È¤ÇÀ¸°Õµ¤¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤°¦ÕÈ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ü¥Ö¡¦¥´¡¼¥Ç¥£¥ª¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÍß·¤µ¤ó¡£2022Ç¯¸ø±é¤Ë°ú¤Â³¤¤¤Æ¤ÎÌò¤À¤¬¡¢²Î¤Ë¼Çµï¤Ë¤µ¤é¤Ë¿¼¤ß¤òÁý¤·¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È²»³Ú¤òÄ°¤¯¤Î¤â²Î¤¦¤Î¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÀ°Õ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥«¥é¥ª¥±¤Ë¤è¤¯¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³Ø±àº×¤ÇÍ§¤À¤Á¤ÈORANGE RANGE¤µ¤ó¤äCHEMISTRY¤µ¤ó¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢À¼¤¬½Ð¤Ê¤¤¡¢¥ê¥º¥à¤âÁ´Á³¼è¤ì¤Ê¤¤¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë²Î¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤ß¤Ç¡¢²¿¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤ºËÜÅö¤Ë¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö´°Á´¤Ë½ÐÉ¡¤ò¤¯¤¸¤«¤ì¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é²Î¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢É¬»à¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤ÉÎÏ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤ÆÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ºÎÏ¤ÎÈ´¤Êý¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢±éÁÕ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¼ª¤ò·¹¤±¤Æ²Î»ì¤Î°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤Æ²Î¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
10Ç¯Â³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤È²»³Ú¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¤³¤È¡£Æ±¤¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿spi¤µ¤ó¤Î²Î¤òÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÄ°¤¡¢¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î²Î¤Ã¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ²Î¤¦¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¾×·â¤ò¸ì¤ë¡£
¡Öspi¤µ¤ó¤Î²Î¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤½¤³¤Ç¤ª¼Çµï¤·¤Æ¡¢¥»¥ê¥Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬²Î¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î²Î¾§¤È¤Î°ã¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Î»ì¤Ï¥»¥ê¥Õ¤Ç¡¢²»¤Ï´¶¾ð¤Ë¼«Á³¤È´ó¤êÅº¤¦¤â¤Î¤À¤Èµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¸½¾ì¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤Î¤ª¼Çµï¤ò¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î²Î¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ø¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤âÂç¤¤¤¡£
¡Ö4¿Í¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬½ÅÍ×¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢Àª¤¤¤À¤±¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤Ìò¤Ç¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ÎºîÉÊ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤é¡¢²Î¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Î¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È°Ê¾å¤ËÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ç¡¢¤½¤ÎÎÏ¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤âËè²ó¸ø±é¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
º£Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£10·î¤Ë¤Ï¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç10Ç¯Â³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÍÜÀ®½ê½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ°ì½ï¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿Æ±´ü¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÆ»¤òÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º£¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Û¤ó¤Î°ì°®¤ê¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î»Ù¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤³¤Î10¼þÇ¯¤ÎµÇ°¤Ë´º¤¨¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢²»³Ú¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿10Ç¯¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£²»³Ú¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ä¤Í¤Ë²»³Ú¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥½¥ó¥°¤ò´Þ¤à¡¢¤³¤Î10Ç¯¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶Ê¤ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×Íß·¾ÀÂÀÏº
¤¢¤ê¤µ¤ï¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¤í¤¦¡¡1995Ç¯9·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£2015Ç¯¤è¤êÇÐÍ¥³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó±é·à¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¹ñ¸«Ìò¤ä¡¢¥ß¥å¡¼ ¥¸¥«¥ë¡ØÅá·õÍðÉñ¡ÙÏÂÀô¼é·óÄêÌò¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£¡Ç21Ç¯¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø17 AGAIN¡Ù¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¡Ç24Ç¯¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± ¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ù¤ÇÄë¹ñ·à¾ì½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£Ç¯¾å±é¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØHERO¡Ù¤Ç¤ÏÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤Þ¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¥ó¥¡¼¥Ö¡¼¥Ä¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼Ìò¤âÏÃÂê¤Ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ø10th Anniversary Concert ¡ÁARIPA!! 2025¡Á¡Ù¤Ï10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊ¼¸Ë¡¢10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
