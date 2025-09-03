テレ東、逮捕報道の清水尋也にコメント「今のところ出演予定はない」
【モデルプレス＝2025/09/03】テレビ東京が9月2日、同局にて「テレ東・BSテレ東4月編成説明会」を実施。同月3日、麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕された俳優の清水尋也容疑者についてコメントした。
【写真】最終回直前の日曜劇場に出演している清水尋也
3日、麻薬取締法違反の疑いで逮捕された清水の出演予定について同局は「今確認していますが今のところ出演予定はないです」と回答した。
新番組スタートやリニューアルで次々と手を打ち、環境が変わっても時代に合わせる形でYouTubeやSNSではできない、テレビ局にしかできない、テレ東にしかできないコンテンツを探し、作り続ける。「トガッたコトをやる」「観たことないコンテンツを届ける」を掲げ、放送・配信をしていく。なお、2025年10月の改編率は、GH：18.2％、PT：14.0％、全日：5.1％となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆テレビ東京、清水尋也にコメント
◆テレ東、2025年10月期改編テーマは「環境が変わってもおもしろいものを作り続けることは変わらない」
