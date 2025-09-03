“学習院大学卒”M!LK曽野舜太、著名人の名言が受験期のモチベーション 影響で毎年応援メッセージ発信
【モデルプレス＝2025/09/03】M!LKの曽野舜太が、2日放送の日本テレビ系バラエティー番組「踊る！さんま御殿！！」（毎週火曜よる8時〜）に出演。受験期のモチベーションにしていた名言を明かした。
【写真】M!LK曽野舜太が尊敬してやまない元テニス選手
学習院大学卒の曽野は、この日「受験を勝ち抜いた有名人SP」に出演。「松岡修造さんの座右の銘を自分のモチベーションにして受験を頑張ってました」と受験期を振り返った曽野は、松岡の動画内の「大丈夫！なぜなら君は太陽だから」という言葉に影響を受けたという。
出演者から「たしかに松岡修造さんの動画は凄いやる気出てきます。浴びると力が出てくる」と賛同の声が上がると、曽野はそれに共感し、「だから僕アイドル界の松岡修造さんになりたいんですよ」と口に。「そう思って毎年受験生に向けて応援メッセージみたいなのを発信してるんですよ」と話した曽野は、「どんな名言？」と問われると「今年はへび年？いや君年だ」という実際に発信した言葉を明かした。
MCの明石家さんまからは「おいおいおい、お前何言うてんの？」とツッコミが入ったが、曽野は「ファンの人たちは『舜太くんのおかげで頑張れました』とか『合格しました』って伝えてくれる。だから今年も頑張らせてもらおうと思って」と意気込んだ。しかし、続けて「毎年同じこと言うてるなって」と苦笑いで頭をかき、笑いを誘った。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】