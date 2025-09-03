バカリズム、テレ東で冠番組スタート 元日向坂46影山優佳も出演【バカリズムのちょっとバカリハカってみた！】
【モデルプレス＝2025/09/03】テレビ東京が9月2日、同局にて「テレ東・BSテレ東4月編成説明会」を実施。10月15日より、バカリズムの冠番組「バカリズムのちょっとバカリハカってみた！」がスタートすることが発表された。
バカリズムが日常でふと頭によぎる「ハカってみたいこと」を愚直にハカりまかる検証バラエティが10月15日よりスタート。情報性のあるものから知的好奇心をくすぐるものまで幅広いお題の答えを導いていく。出演者としては、元日向坂46の影山優佳が発表されている。
同局はバカリズムの起用理由について「この番組はいろいろなことを検証する番組ですが、かかった結果やストロークを見ていくものでもあると思っていまして、その途中で普通の測り方をしてしまうと面白くない。スタッフが汗をかいたり、1個1個異常な丁寧さで測っていくところを面白がる番組かなと思っています。少しニッチな視点・狭い視点で、普通ではない視点で物事を面白がる切り口がバカリズムさんのいつものコメントや、ドラマでも出されている才能とすごくマッチするのではないかと考えてお願いする流れになりました」と答えた。
新番組スタートやリニューアルで次々と手を打ち、環境が変わっても時代に合わせる形でYouTubeやSNSではできない、テレビ局にしかできない、テレ東にしかできないコンテンツを探し、作り続ける。「トガッたコトをやる」「観たことないコンテンツを届ける」を掲げ、放送・配信をしていく。なお、2025年10月の改編率は、GH：18.2％、PT：14.0％、全日：5.1％となっている。（modelpress編集部）
◆バカリズム、新番組スタート
◆テレ東、2025年10月期改編テーマは「環境が変わってもおもしろいものを作り続けることは変わらない」
