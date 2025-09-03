テレ東、国分太一出演番組の継続に言及「すべてを検討中です」
【モデルプレス＝2025/09/03】テレビ東京が9月2日、同局にて「テレ東・BSテレ東4月編成説明会」を実施。6月20日、コンプライアンス上の問題行為が複数あったとして無期限の活動休止を発表した国分太一について言及した。
【写真】TOKIO4人、頭を下げて涙の謝罪会見
国分がレギュラー出演していた「男子ごはん」（同局系／毎週日曜ひる11時〜）は、活動休止の発表を受け放送を見合わせていた。この日、同番組の継続について取材陣から質問が飛ぶと同局は「絶賛検討中です」と回答。このまま見合わせが続くのか、放送中止となるのかについても「すべてを検討中です」と伝えた。
「男子ごはん」は、2008年より放送されている料理・バラエティ番組。料理家の栗原心平とともに出演していた。また、同局系音楽番組「テレ東音楽祭」についても国分がMCを務めていたが7月9日の放送をもって降板している。この日の放送ではMC不在となったため、ME:Iをはじめ、なにわ男子らで結成された応援団が本番組のサポートを務めた。
なお、国分は活動休止を発表した日に「この度の件に関しまして、関係各所の皆様、応援し続けてくれているファンの皆様に多大なるご迷惑をおかけしたことを、心よりお詫び申し上げます。長年の活動において自分自身が置かれている立場への自覚不足、考えの甘さや慢心、行動の至らなさが全ての原因です」と謝罪。「期限を定めずに全ての活動を休止し、自分を見つめ直させていただきます。改めて、ご迷惑をおかけしましたことを、重ねてお詫び申し上げます」と自身が所属していたグループ・TOKIOの公式サイトよりコメントを発表している。
新番組スタートやリニューアルで次々と手を打ち、環境が変わっても時代に合わせる形でYouTubeやSNSではできない、テレビ局にしかできない、テレ東にしかできないコンテンツを探し、作り続ける。「トガッたコトをやる」「観たことないコンテンツを届ける」を掲げ、放送・配信をしていく。なお、2025年10月の改編率は、GH：18.2％、PT：14.0％、全日：5.1％となっている。（modelpress編集部）
◆テレビ東京、国分太一出演番組に言及
◆テレ東、2025年10月期改編テーマは「環境が変わってもおもしろいものを作り続けることは変わらない」
