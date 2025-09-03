「おともだちが来たので」安田美沙子、本領発揮の手作り“大人向けごはん”披露 「お酒が進みそう」「全部美味しそう」「器も素敵です」と反響続々
タレントの安田美沙子（43）が2日、自身のインスタグラムを更新。「おともだちが来たので、久しぶりに子供向けじゃないごはん」と書き出し、本領発揮の“大人向けごはん”を披露した。
【写真】「お酒が進みそう」「器も素敵です」手作り“大人向けごはん”披露の安田美沙子
「それを作る時間が、しあわせだった」「好きな器を愛でながら。。。」と振り返りながら、夏野菜なども使った色とりどりの料理の写真を投稿。「サムギョプサルは、梅肉を添えてさっぱりと」と、ポイントも明かした。
「誰かが来てくれると、家を素敵にしようと思える たまには、大事だなぁ」としみじみとつづり、最後には「また、新しい料理つくれるように頑張ろう！」と意気込んだ。
コメント欄には「お酒が進みそう」「豪華なご飯」「全部美味しそう」「最高ですね」「料理の腕も折り紙付き！」「器も素敵です」などの声が寄せられている。
