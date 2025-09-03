梶裕貴、40歳になる！娘と2ショット 手を繋ぎ大反響「大きくなりましたね…！」「すてきなパパ」
声優・梶裕貴が、本日9月3日に40歳の誕生日を迎えた。これを受け、自身のXを更新し、娘との2ショット写真を投稿した。
【写真】大きくなった！手を繋ぐ梶裕貴＆娘の2ショット
Xでは「梶裕貴、本日40歳になりました 素晴らしきご縁に恵まれ、今があります。皆々様との出会いに心から感謝」と回顧。
「自分の重ねてきた年齢を誇りに思いつつ、これからも悔いなき人生を歩んで参ります！旅は道連れ世は情け、そよぎそよがれかじさんぽ」と、娘と手を繋いだ2ショット写真を公開した。
これにネット上では「娘さんと、手を繋いだ後ろ姿 大きな背中のすてきなパパですね」「なんとすてきなお写真……！娘さん大きくなりましたね……！」「これからも体に気を付けて、家庭円満に頑張ってください(ドラえもんと誕生日一緒ってすごい)」などと反応している。
梶は2019年6月23日に声優の竹達彩奈と結婚。2022年11月に第1子誕生を報告している。
