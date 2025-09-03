餅田コシヒカリ、大胆タンクトップ姿に熱視線「迫力すごい」「素晴らしい」
【モデルプレス＝2025/09/03】お笑いタレントの餅田コシヒカリが2日、自身のInstagramを更新。大胆なタンクトップ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】餅田コシヒカリ「迫力すごい」と話題の大胆な姿
餅田は「顔よりも、モルモットよりも、でかい二の腕」と自虐的なコメントとともに、黒のタンクトップ姿で愛らしいモルモットと一緒にくつろぐ自然体な姿を披露。「＃前スタッフさんが＃私の＃二の腕のサイズ＃測る時＃太もも行きまーすって＃いってた＃わかるよおおおお＃100キロ女子の日常」とユーモアを交えて自身の二の腕について触れている。
この投稿に、ファンからは「迫力すごい」「素晴らしい」「餅田さんもモルモットも可愛い」「癒される」「お顔が綺麗」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】餅田コシヒカリ「迫力すごい」と話題の大胆な姿
◆餅田コシヒカリ、タンクトップ姿でリラックス
餅田は「顔よりも、モルモットよりも、でかい二の腕」と自虐的なコメントとともに、黒のタンクトップ姿で愛らしいモルモットと一緒にくつろぐ自然体な姿を披露。「＃前スタッフさんが＃私の＃二の腕のサイズ＃測る時＃太もも行きまーすって＃いってた＃わかるよおおおお＃100キロ女子の日常」とユーモアを交えて自身の二の腕について触れている。
この投稿に、ファンからは「迫力すごい」「素晴らしい」「餅田さんもモルモットも可愛い」「癒される」「お顔が綺麗」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】