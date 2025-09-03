「オンとオフ」56歳・北村一輝、圧巻の美筋肉あらわなトレーニング姿＆寝落ちショット披露「寝顔も筋肉もご馳走様です」「どっちも最高にかっこいい」
俳優の北村一輝（56）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。「オンとオフ」と書き出し、トレーニング中のショットと、撮影中に“寝落ち”するショットをそれぞれ公開した。
【写真】「どっちも最高にかっこいい」“ギャップ満載”なトレーニング姿＆寝落ちショットを披露した北村一輝
「トレーニングしてからの撮影。やりすぎで疲れたのか合間に落ちた。おっさんの寝姿ほど酷いもんはない」とつづり、タンクトップ姿で鍛え上げられた筋肉があらわな自撮りショットと、ホテルのロビーのような場所で、ソファで足を広げたまま気持ちよさそうに眠っている計2枚の写真をアップ。
この投稿にファンからは「めちゃくちゃ素敵 寝顔も筋肉もご馳走様です！」「1枚目と2枚目の写真のギャップが どっちも最高にかっこいい 大好きです!!!!」「寝落ちも顔が良いから格好良いです」「素晴らしい体の作り方」「オンとオフ、どちらもカッコよすぎる 眼福です!!」「酷いおっさんどこ？？めっちゃ美しいイケおじなら見えますが」「か……可愛い過ぎます」などのコメントが寄せられている。
