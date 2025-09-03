韓国代表、注目のカストロプが初合流！「チームの一員として仲良くしていきたい」

日本代表と同様に2026年W杯出場を決めている韓国。

今月はアメリカ、メキシコとの連戦を戦うが、初招集されたイェンス・カストロプが注目を集めている。

彼はドイツ1部ボルシアMGに所属する22歳のMFで、ドイツ人の父親と韓国人の母親のもとにドイツで生まれた。

U-21ドイツ代表でのプレー経験があったが、韓国に鞍替えし、「韓国史上初の二重国籍の男子代表選手」になった。

そのカストロプが韓国代表チームに合流した様子を韓国サッカー協会のYouTubeチャンネルが公開。

韓国語がまだ流暢ではないとされるカストロプは、代表スタッフと英語でやり取りしていたが、韓国紙『SPOTV』や『STN』はこう伝えていた。

「『韓国代表の一員として活躍したい』と、初めて代表チームに合流したカストロプは宣言した。まだ韓国語をきちんと話せないものの、チームに貢献したいという強い意志が伝わってくる。

『韓国語でのトレーニングはどのように行われた？』という質問には『ある程度は理解できます。繰り返し言葉を確認しながら練習しました。一番大切なのは、実際に顔を合わせることです』と答えた。

チームメイトの中で会いたい選手がいるかという質問には、『います。ただ、今の自分は韓国代表にいるので、特にその選手と話したいというわけではありません。むしろ、このチームの一員として仲良くしていきたいです』と返答。

韓国代表への適応はまだ始まったばかりだが、すでにチームへの深い帰属意識を感じているようだ」

「韓国語はまだ完璧ではないものの、カストロプは熱心に学習している。公開された動画には、チームに溶け込もうとする彼の姿が映っている。

トレーニングは韓国語で行われた。カストロプは理解しているかのように体を動かし、聞き慣れない用語に遭遇すると、チームメイトの動きを観察し、素早く対応する動作を実行した。

カストロプは、韓国代表として、まだ馴染みのない環境で新たな旅に乗り出している。太極旗の意味を理解しながら、ゆっくりと歩みを進めている」

チームに馴染もうとする姿勢を好意的に受け止めているようだ。

韓国は6日にアメリカ、9日にメキシコと対戦する。